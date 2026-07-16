El manager de Verstappen despeja las dudas: "Tiene contrato con Red Bull y quiere cumplirlo"

Max Verstappen está siendo noticia esta temporada más allá de sus resultados deportivos. O precisamente por ellos. El Red Bull RB22 no le convence y tras once grandes premios, marcha séptimo, muy lejos (a 103 puntos) del líder de Mercedes Kimi Antonelli. Un balance que ha disparado los rumores sobre la continuidad del piloto neerlandés en el equipo que le dio la alternativa en F1.

Verstappen tiene contrato con Red Bull para dos temporadas más, hasta 2028, pero incluye una cláusula que le permitiría rescindirlo de forma unilateral en caso de llegar al verano y no estar entre los tres primeros del Mundial, como así sucede. Su manager, Raymond Vermeulen, reconoce que existe esa cláusula liberatoria, "aunque no significa que la vayamos a activar".

Y por si quedaran dudas, Vermeulen se encarga de despejarlas. Después de semanas de rumores que situaban al tetracampeón del mundo en la órbita de Mercedes o McLaren, presumiblemente en el puesto de Russell o Piastri, el agente de Verstappen lo desmiente tajante: "Se ha escrito mucho. La realidad es que quiere completar su etapa en Red Bull. Tiene contrato hasta 2028 y quiere cumplirlo hasta el final", afirma en declaraciones a 'OE24'.

Para la FIA, Red Bull tiene la mejor unidad de potencia de 2026, pero Max no está contento con el resto del monoplaza. Las últimas carreras han sido complicadas para Verstappen. Un fallo en el alerón trasero del RB22 le hizo sufrir dos fuertes accidentes, uno en la clasificación de Austria y otro en la carrera en Silverstone. Muy molesto tras la cita británica, el neerlandés aseguró que no se sentía escuchado por su equipo.

Vermeulen cree que Red Bull puede darle vuelta a la situación y que Verstappen subirá a lo más alto del podio esta temporada. "Probablemente no ahora en Spa, pero las posibilidades aumentan en Budapest y Zandvoort...", asegura.

Además se hizo viral una imagen de su padre Jos Verstappen reunido con el propio Vermeulen y el antiguo asesor de Red Bull, Helmut Marko, alimentando las especulaciones de un posible cambio de aires de Max. "Fue algo privado que se había concertado hace tiempo. Además, la hermana de Max se casó", zanja el manager.