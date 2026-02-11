Malas noticias para Aston Martin: admite problemas con su motor Honda

Es pronto para hacer saltar las alarmas, pero sí que es justo decir que las noticias que llegan de Aston Martin desde Bahréin son ciertamente preocupantes. Se podía esperar que el motor Honda tuviese ciertos problemas de juventud en sus primeras pruebas de pretemporada, pero es la primera vez que la escudería verde admite que la unidad de potencia no ha respondido como se esperaba. Y eso, a poco más de tres semanas de iniciar el campeonato, no es realmente positivo.

Lance Stroll se puso al volante del AMR26 para dar inicio a la primera jornada de las seis que se disputarán en total en Bahréin. Después de un primer Shakedown discreto en cuanto a rodaje para Aston Martin, pero más interesante en cuanto a diseño del monoplaza, el equipo con sede en Silverstone tenía el Circuito Internacional de Sakhir como cita marcada en rojo para probar por primera vez sus evoluciones.

El canadiense estuvo un total de 33 vueltas durante la sesión matinal, el que menos rodó junto a Franco Colapinto. El tiempo, que no preocupa por ser pretemporada, se quedó a más de cuatro segundos del de Verstappen siempre con limitaciones de velocidad, pues el AMR26 no superó los 300 km/h, mientras que la velocidad punta de Verstappen llegó hasta los 336 km/h. Hay margen de mejora, pero se especulaba que si el AMR26 iba tan capado de ritmo era por algo.

Y entonces llegó la aclaración de Aston Martin, que publica PlanetF1: "Nuestro plan de prueba del motor hoy con Lance salió según lo previsto en la mañana, sin embargo, detectamos una anomalía en los datos esta tarde", comentaba la escudería. "Estamos realizando controles preventivos en el motor para comprender la causa raíz exacta antes de que podamos reanudar las pruebas".

Noticias relacionadas

El mensaje transmitido por la escudería verde no es alentador, pero conviene no hacer saltar las alarmas tan pronto. Era esperable que el motor Honda tuviera problemas en sus inicios y siendo un equipo de fábrica, lo cierto es que los datos con los que puede comparar el motorista japonés son más bien inexistentes. Restará por ver la evolución del AMR26 estos test de Bahréin que sí serán una buena señal de hacia donde irá encaminado el coche en Australia.