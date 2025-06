Malas noticias para Alonso: los siete pilotos investigados, amnistiados

Ha sido una noche larga tanto para la FIA como para los equipos de Fórmula 1. Tras la entrada del Safety Car en las últimas vueltas del GP de Canadá, hasta siete pilotos infringieron la normativa de la competición adelantando a otros coches tras cruzar la meta. Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Pierre Gasly y Lance Stroll fueron todos investigados al finalizar la carrera, aunque ninguno terminó recibiendo sanción para disgusto de muchos pilotos.

Todo sucedió en medio de un final de carrera atípico en Canadá. Lando Norris provocó un accidente con su compañero de equipo, Oscar Piastri, a falta de escasas vueltas para terminar el Gran Premio. El británico dejó su monoplaza destrozado en mitad de la recta principal del circuito, lo que obligó a dirección de carrera a hacer salir el Safety Car y a terminar el GP bajo el control del coche de seguridad.

Un final de carrera atípico

Tras cruzar la meta, una vez terminada la carrera, varios coches adelantaron a otros que iban más despacio en su vuelta de regreso al pitlane sin darse cuenta de que, a pesar de que el Safety Car no estaba en pista todavía seguían activos los carteles del coche de seguridad así como las banderas amarillas, impidiendo ningún adelantamiento.

Russell, ganador en Canadá y Antonelli, tercero, celebraron el éxito de Mercedes / @F1

Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Pierre Gasly y Lance Stroll fueron investigados por dicho motivo y, tras largas horas de espera donde la FIA meditó su decisión, al final los comisarios decidieron amnistiarlos con un 'warning' que se justificó en la poca información que tenían los pilotos durante el tiempo que estuvo el Safety Car en pista.

La noticia ha supuesto un jarro de agua fría para Alonso, que reclamó sanciones para los pilotos investigados que podrían haberlo llevado hasta la 4ª posición. El asturiano se queda con una 7ª posición que sabe a gloria después del complicado inicio de temporada de Aston Martin, aunque el bicampeón ya dejó claro tras la carrera que esperaba que la FIA no tuviese mano blanda para aplicar sanciones.

Norris, sancionado

Quien sí tuvo sanción, a pesar de que a efectos prácticos no cambió nada, fue Lando Norris tras su accidente con Oscar Piastri. El británico admitió la culpa del incidente, aunque no por ello se libró de una penalización de 5 segundos que no sirvió para nada puestos que el piloto de McLaren quedó fuera de carrera tras la colisión.

No fueron sancionados tampoco Estaban Ocon ni George Russell por haber frenado de forma innecesaria durante el coche de seguridad, provocando con el primero que Carlos Sainz se saliese de pista y con el segundo que Max Verstappen adelantase durante un instante al campeón en Canadá.