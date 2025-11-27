Madring niega los rumores de cancelación y lanza nuevas entradas como respuesta: "Vamos en plazo"

Cualquiera que pase por el madrileño barrio de Valdebebas verá un incesante trajín de maquinaria y obreros que trabajan a diario para dar forma a lo que será el futuro circuito del GP de España que tiene que estar listo para el 11 de septiembre de 2026, fecha fijada para el regreso de la Fórmula 1 a Madrid. Los surcos en la tierra comienzan a tener asfalta, como se divisa desde los puentes de la carretera M-11 y 'La Monumental', la enorme curva peraltada que tendrá el circuito, deja ver ya el 24% de inclinación que tendrá.

Circuitos tradicionales vs. nuevos GP

No es menos cierto que en un circuito semiurbano de estas características, que nace para integrarse en una estructura ya existente, como el recinto ferial de Ifema, todo parece que sucede a contrarreloj. Sin embargo, los responsables del circuito se mostraron sorprendidos al ver que un medio italiano, RMC Motori, publicaba un riesgo de cancelación para el GP de España. Algo que niegan taxativamente los responsables de Madring, que con un decisivo "la obra va en plazo completamente", evitan cualquier suspicacia.

Imágenes del progreso de la integración de Ifema en el circuito de Madrid. / MADRING

La publicación, acompañada de fotos del actual estado de las obras, se refería a "fuentes de Liberty Media", conglomerado que se hizo con la mayoría accionarial de la F1 en 2017. E incluso apuntaban a un circuito como alternativa a Madring: Imola, que ha sido una pista comodín que ha esta entrando y saliendo de un calendario donde los trazados tradicionales han ido perdiendo peso en detrimento de pistas urbanas o mixtas como la que propone el nombrado GP de España.

Por eso, los actores implicados en la iniciativa se han afanado en las últimas horas en confirmar que todo marcha según lo previsto. También los institucionales, porque hay grandes cantidades millonarias en juego.

Según Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, "la Fórmula 1 generará más de 8.200 empleos y 450 millones al año". El alcalde de la capital quiso ir un paso más allá al hablar de las informaciones de una posible cancelación, al asegurar que "las obras del circuito van con adelanto respecto al calendario previsto en su ejecución, por lo que no sé de dónde sale esa noticia".

Nuevas entradas "gracias a las obras del trazado"

Mientras que los involucrados en la rutina de la F1 achacan la filtración al interés italiano por incluir una segunda prueba -el GP anterior al de Madrid será, curiosamente, el de Monza-, Almeida lo llevó al terreno político: "A pesar de las reticencias y de lo que molesta a algunos, esta ciudad va a tener un gran premio de F1, que va a ser uno de los mejores grandes premios, sino el mejor”. La construcción y celebración de la F1 en Madrid ha derivado en un frente en el que se agrupan desde asociaciones vecinales de los barrios en los que tendrá lugar la carrera, hasta entidades políticas y ecologistas.

Esto ha derivado en una serie de denuncias relativas, por ejemplo, al plan especial que se aprobó para dar vía libre al circuito. Igualmente, grupos como Más Madrid han denunciado el "compromiso de 190 millones de dinero público" para un proyecto que se presentó, de partida, como de inversión 100% privada para evitar situaciones como las vividas con el circuito de Valencia. Sin embargo, esta conjunción de actores de distintas esferas no hace más que reforzar la voluntad para que todo llegue en tiempo y forma a septiembre del año próximo, cuando la F1 volverá a Madrid después de 45 años.

El acuerdo que se comprometió comprende 10 años de competición, de 2026 a 2035, pero los organizadores del futuro GP de España son conscientes de la importancia de dar un primer golpe sobre la mesa. Por eso, frente a los rumores, horas después de los mismos, se anunciaba que, a partir del 28 de noviembre, se pondrá a la venta una nueva remesa de entradas tras más de 53.000 que se vendieron en septiembre.

La noticia vino con un mensaje: "Esto es posible gracias al avance de las obras del trazado". Por si quedase alguna duda, el anuncio del Atlético de Madrid como Event Supporter o de una Warm Up party con Mëstiza, refuerzan la hoja de ruta de un circuito nacido al calor del 'show business' de Miami o Las Vegas, como referencias que se han tenido en cuenta para el diseño del programa que va más allá de la carrera.