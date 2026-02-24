El Madring ya tiene fecha de estreno antes de la F1
La GR Cup Spain, copa monomarca de Toyota España, será la primera carrera que se dispute oficialmente en el trazado madrileño antes de GP de España de F1 2026
La GR Cup Spain afronta su tercer año como copa monomarca de Toyota España con el Toyota GR86 Circuit Pack, con seis fines de semana de competición, dos carreras por cita y el gran estreno del MadRing (15-16 agosto).
A falta de cualquier evento previo, la Toyota GR Cup Spain sería la primera carrera programada en el circuito madrileño entorno de IFEMA, escenario del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el mes de septiembre , del 11 al 13 de septiembre.
El entorno de IFEMA mantiene su actividad habitual mientras se adapta a un trazado semiurbano, pero el proyecto ya es visible sobre el terreno. El pasado jueves comenzaron las labores de asfaltado, que se ejecutarán por fases.
