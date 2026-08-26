Madring se estrena y ‘asusta’: “Es como Jeddah con esteroides”

Restan apenas dos semanas para ver un Fórmula 1 rodar entre los pabellones de Ifema en el Gran Premio de España en Valdebebas. Madring, que ya está muy cerca de ser una realidad, ha acogido la primera prueba de fuego antes de recibir al Gran Circo. Los test de Fórmula 3, repartidos en dos días, han dejado las primeras conclusiones de una pista que ha sorprendido a los pilotos.

Cada vez tiene mejor pinta: desde que el embajador Carlos Sainz se subió a un deportivo para recorrerla hasta que Charles Leclerc expresó cuando rodó con Ferrari que las clasificaciones en este semiurbano serán espectaculares.

El monegasco anticipó lo que los chavales de Fórmula 3 han palpado en sus carnes en las jornadas de test de lunes y martes. “El circuito con más adrenalina de toda la temporada, la adrenalina está al 100% en cada vuelta, el trazado te llena de energía y te pone el corazón a mil”, asegura Bruno Del Pino, piloto de VAR.

Entre ambos días de pruebas, se registraron hasta 19 banderas rojas. Una barbaridad. No es que media parrilla, con chasis nuevos e imberbes al volante, hayan destrozado sus monoplazas. Este medio ha podido saber que la mayoría de choques han sido roces y limadas del muro.

Ya adelantó Leclerc que el tiempo está cuanto más te pegues a los muros. Algunas banderas rojas se han producido por daños en la panza de los bólidos que, por precaución, han preferido pararse en medio de la sesión.

Freddie Slater, líder del campeonato, apoya las palabras de Del Pino: “Creo que es uno de los mejores circuitos en los que he pilotado. Es un circuito con mucho carácter, mucha personalidad”. Otro lo comparó con la locura que es Yeda, en Arabia, con un “es como Yeda con esteroides”, un circuito que no te deja equivocarte y muy extremo.

La parrilla ha disfrutado mucho de la exigencia de Madring: la curva doce, además de ser ciega y rapidísima, te exprime en lo físico. Una queja extendida entre pilotos ha sido la suciedad de alguna zona del asfalto, que tiene cero agarre al ser nuevo y debe ser todavía engomado.

Los tiempos fueron bajando notablemente con una fuerte mejora de pista. Esa suciedad en forma de polvo proviene de los camiones apostados en los aledaños del asfalto que transportan todo tipo de material para los equipos. Parece que desprendieron polvo que ensució ligeramente la pista. Más alla, de eso, sensaciones muy positivas entre pilotos, equipos e ingenieros.

Han pasado por Madring diez equipos y treinta pilotos que han rodado por los 5,4 kilómetros del trazado. El operativo ha contado con 120 comisarios de pista (marshalls), 60 profesionales sanitarios, 9 ambulancias, 23 bomberos, 8 vehículos de intervención contra incendios, 30 vehículos de rescate y asistencia y 40 profesionales dedicados a la coordinación logística.

El Gran Premio, entre el 11 y 13 de septiembre, tendrá 57 vueltas el domingo de la carrera. Las escuderías de Fórmula 1 empiezan ahora con sus simulaciones para ver cuánto clipping habrá. Mientras, casi la totalidad de los palcos y hospitalities están vendidos. Seguro que se cuelga el cartel de ‘no hay billetes’.