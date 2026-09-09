Madring cuelga el cartel de 'No hay entradas'

El Gran Premio de España ha colgado el cartel de no hay entradas. Según informó la organización, está todo vendido para seguir desde las gradas el estreno de Madring en el calendario de la Fórmula 1.

Este martes, la cifra disponible era de unos 500 localidades, con varias zonas ya agotadas. Un día después, se ha cumplido el objetivo y a mediodía de este miércoles ya no se podían adquirir entradas para la cita lo que asegura un lleno absoluto para el fin de semana de la Fórmula 1 en Madrid.

La espera ha terminado. Después de meses viendo crecer MADRING curva a curva, llegó el momento. SOLD OUT. Aficionados de todo el mundo. Un circuito diseñado para desafiar a los pilotos. Madrid preparada para hacer historia Este fin de semana vivimos la primera edición del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA y estamos listos para disfrutarlo con vosotros. Nos vemos en la pista", rezaba la nota publicada en las redes sociales de Madring.

Tras agotar las entradas para la presente edición, Madring ya ha puesto en marcha una lista para la preventa de cara al Gran Premio del curso que viene al que se puede acceder a través de su página web oficial.

Las localidades para este prueba estaban divididas en seis secciones: Recta Principal, Alta Velocidad, Chicane, peraltada monumental, Curvas enlazadas y Entrada General. Además, cada zona está dividida a su vez en tres Gold, Silver Plus, Silver y Bronze, que marcan el nivel de visibilidad y comodida de los asientos.