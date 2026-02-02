Madring acelera el paso en una carrera de fondo: "Tan importante son los primeros años como mantener el interés"

Son las 10:00 del sábado, 31 de enero. En los alrededores del recinto ferial de IFEMA, en el norte de Madrid, maquinaria pesada trabaja a destajo en las obras de Madring, el circuito de F1 que permitirá, 45 años después, el regreso del 'Gran Circo' a la ciudad del 11 al 13 de septiembre. "Los últimos días de mal tiempo nos obligan a recuperar el tiempo", comenta uno de los capataces de un circuito que es, en sí mismo, una carrera a contrarreloj para la que no hay jornadas de descanso. Más allá del trazado, el pit building, que concentra los garajes de los equipos o el paddock VIP F1, va cogiendo forma.

El mensaje de Domenicali para el nuevo GP de España

La transformación de un recinto ferial en el corazón de un GP automovilístico es algo que pudieron apreciar los 255.000 visitantes que acudieron a Fitur, el evento de turismo internacional que se celebró en enero y donde las referencias al futuro GP de España fueron constantes. En la entrada al recinto se situaron activaciones con un código QR para comprar tickets. Por el momento se han vendido 76.000 localidades sobre un aforo inical de 122.000, que podría ser ampliado según las licencias que se otorguen para un trazado donde todo es un work in progress.

Marquesina promocional de Madring a la entrada de IFEMA. / D.I. / SPORT

El estand de la Comunidad de Madrid en Fitur se inspiró en el trazado de Madring, que evidencia la importancia para la oferta turística de la ciudad que tendrá el GP de España. Se espera que en los diez años que dura el contrato, hasta 2035, el impacto económico roce los 5.000 millones en su conjunto. Para ello, será imprescindible dar una primera buena imagen en un gran premio semiurbano que se ha concebido bajo la lógica del sportainment, al estilo de las pruebas de la F1 en EEUU, el único país, junto a España, que tendrá dos fines de semana de carreras en un calendario de 24 GP.

Esta circunstancia la puso en valor Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, en una entrevista con el portal oficial de la competición: “Es fantástico compartir que hoy, gracias al gran éxito que estamos viviendo, hay muchos países que estarían encantados de albergar las carreras. Pero no podemos ser demasiados. Creo que el equilibrio que tenemos hoy es excelente”. El presidente de la organización quiso recordarle a Madrid y a las futuras ciudades que puedan unirse un aspecto crucial: "Necesitamos ver cuál es el modelo de negocio que podemos desarrollar allí. Porque, por supuesto, es relevante no solo el interés en los primeros años, sino también en el futuro".

Obras en el trazado de Madring, a la altura de la Ciudad Deportiva Real Madrid. / D.I. / SPORT

La declaración entronca con la sombra que surgió con el proyecto de Madrid y su comparativa con otro GP que fracasó, el de Valencia, concebido en un contexto de burbuja inmobiliaria. Dejó de hacerse en 2012 y formó un agujero de 300 millones de deuda cuyos últimos coletazos todavía están por saldarse 14 años después. El proyecto de la capital española está liderado por IFEMA, una institución cuyo patronato lo componen entidades públicas y privadas.

Los plazos límite para la entrega y asfaltado del circuito

Precisamente, a este último sector ha apelado siempre José Vicente de los Mozos, presidente del Comité ejecutivo de IFEMA, CEO de Indra Sistemas y con un pasado clave como ejecutivo de alto nivel en la industria de la automoción. Eiffage Construcción está siendo la encargada de la ampliación de los pabellones 1 y 2 del recinto ferial que albergarán los boxes, el paddock club y otras áreas VIP del GP de España. Un contrato suscrito por 68 millones.

Activación para la compra de entradas para el GP de España en Fitur. / D.I. / SPORT

Esta misma semana, según avanzaba Palco23, la institución que capitaliza el progreso de Madring lanzaba un expediente de contratación con un presupuesto base de 225.000 euros para el suministro del césped artificial para el Gran Premio. Son pasos a contrarreloj en un circuito que salió al paso hace unas semanas de las informaciones difundidas en un blog italiano que hablaban de un retraso e incluso planteaban el riesgo de cancelación. Desde Madring negaron la mayor e incluso hablaron de "adelanto" en las obras.

Cada día, vecinos y curiosos se acercan en los alrededores de un circuito que, visualmente, sigue siendo tierra en movimiento. Los primeros tramos de asfaltado son los que acercan a la realidad que promete el trazado de 22 curvas y 5,4 kilómetros donde se correrán 57 vueltas. Los plazos, según declaró IFEMA a Autobild, ya están estipulados: a finales de mayo, entrega de obra, para hacer gradas y la zona de hospitality y una última capa de asfalto en verano para que las pruebas de calidad o seguridad lleguen a buen puerto.