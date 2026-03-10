Madrid se sube a la moda de la Fórmula 1: abre F1 Arcade con 65 simuladores, zonas VIP y espacio para 400 invitados

Madrid sigue acelerando en su idilio con la Fórmula 1 y ya tiene una nueva parada marcada en rojo. F1 Arcade ha anunciado la apertura de reservas al público en la capital y, al mismo tiempo, ha confirmado que el recinto también estará preparado para acoger eventos corporativos y encuentros privados. El proyecto, que se instalará en Paseo de la Castellana 103, frente al estadio Santiago Bernabéu, busca convertirse en un punto de referencia tanto para los aficionados como para las empresas.

La clave del concepto está en mezclar competición, gastronomía y social gaming dentro de un entorno inmersivo inspirado en el universo de la Fórmula 1. De esta forma, grupos de amigos, visitantes y seguidores del campeonato ya pueden asegurar su plaza para vivir una experiencia única en el corazón de la capital.

La compañía quiere abrir una segunda vía de negocio con especial peso en Madrid: los eventos de empresa. La ubicación, en pleno eje financiero de la ciudad y en una de las zonas mejor conectadas, refuerza esa idea de venue premium pensado para marcas, organizaciones y equipos de trabajo que busquen algo más que una reunión convencional.

El recinto contará con 1.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, una cifra que permite entender la ambición del proyecto. En su interior habrá más de 65 simuladores, dos salas VIP y una barra de 12 metros, una combinación diseñada para que la experiencia vaya más allá de la pista virtual. La idea es que el espacio pueda adaptarse a presentaciones de producto, incentivos, celebraciones, afterworks, acciones de networking o alquileres completos, con capacidad para alrededor de 400 invitados.

Así es por dentro el F1 Arcade en Madrid / F1

Uno de los puntos más potentes será el llamado "Briefing Room", una sala privada enfocada a encuentros exclusivos y experiencias a medida. Este espacio dispondrá de 18 simuladores dinámicos y recursos audiovisuales, con capacidad para unas 50 personas en formato sentado o hasta 100 en formato cóctel. Es decir, una solución flexible para compañías que quieran mezclar activación de marca, ocio y un componente claramente participativo.

Pablo Rodríguez, CMO de Top Racing Iberia, resume así la apuesta: "Los eventos corporativos nos permiten extender la experiencia F1 Arcade a empresas y marcas que buscan algo más que un encuentro convencional, integrando competición, socialización y celebración en un mismo espacio".