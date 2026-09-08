Madrid se rinde a Carlos Sainz: "Se me hace muy raro estar en Madrid, nunca me hubiera imaginado estar aquí a las puertas de un Gran Premio"

El Gran Premio de España que supondrá el estreno del Madring en el calendario de la Fórmula 1, calienta ya motores con el que será uno de los grandes protagonistas del fin de semana, Carlos Sainz. El piloto madrileño visitó la fan zone de Williams situada en la emblemática y céntrica plaza Callao de Madrid para dar el pistoletazo de salida a la semana grande del motor en la capital española.

El evento, que contó con la presencia del Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otras autoridades, congregó a centenares de aficionados que no quisieron perderse la oportunidad de ofrecer su apoyo al piloto de casa. Nacido en Madrid, Sainz ejercerá este fin de semana de ídolo local pese a encontrarse inmerso en una complicada temporada con un Williams que no acaba de alcanzar el rendimiento esperado.

El desembarco en la capital borró por unos días la gris situación del equipo y dio paso a una expresión de felicidad en el rosto del madrileño al encontrarse con sus seguidores en una plaza en la que no cabía ni un alfiler. "Se me hace muy raro estar en Madrid, nunca me hubiera imaginado estar aquí a las puertas de un Gran Premio", confesó un emocionado Sainz en el escenario del espacio habilitado para la ocasión. "De momento dos pilotos de F3 se lo pasaron bastante bien, creo que se encontraron con algún muro", bromeó en referencia a los test que los pilotos de la categoría pequeña realizaron recientemente en el trazado y que suponen por el momento un de las pocas referencias con las que se cuentan de este Madring.

Según aseguró, la ocasión de competir en Madrid no supone una presión extra para el piloto madrileño que avanzó que "voy a dormir en casa, en casa de mis padres, entonces tranquilos que no me voy a poner nervioso, esa presión que dices no me pone nervioso". De hecho, la situación supone un plus para él. "Me gusta ponerme nervioso porque rindo mejor, las últimas carreras que estuve nervioso son las que gané, estuve más atento a todo y no me gusta estar relajado", aseguró.

En esa línea, Sainz, que se mostró muy cómodo y relajado, hizo una reflexión, dirigiéndose a su yo del pasado, el que solo soñaba con ser piloto de Fórmula 1. "A mi yo del karting le diría que disfrutara porque me ponía muy nervioso, eran las mejores carreras y más puras, ahí sí que me ponía nervioso, le diría que las disfrutara más", confesó.

Confiado con Williams

Williams anunció hace apenas unas semanas la renovación de Sainz con un contrato multianual que confirmaba el compromiso del piloto madrileño con la escudería pese al pobre rendimiento de este año en el que el balance de puntos entre los dos pilotos es de apenas 10 unidades tras 13 carreras disputadas. Un bache que el madrileño está seguro de que podrán remontar. "Tenemos que intentar mejorar los resultados, no son los que queríamos, estoy seguro de que el año que viene vamos a volver y estar en forma, tal vez incluso a final de este año estemos mejor", aseguró ante los aficionados.

El de Williams remarcó que "los podios del año pasado no fueron casualidad, sabemos diseñar un buen coche, queremos dar guerra y tenemos que acertar con el reglamento del año que viene".

Más allá del aspecto deportivo, el madrileño quiso agradecer el apoyo de los seguidores que habían esperado varias horas al sol para poder acompañarlo en este evento inicial del Gran Premio de España. "Os mando un abrazo a todos los que estáis aquí, es increíble la energía que tenéis, intento leer todos los carteles que hay por ahí: algunos venís de resaca, otros os habéis levantado a las 12 de la mañana", dijo.

Livery especial para Madrid

El evento sirvió también para descubrir el 'livery' especial que lucirá Carlos Sainz para el Gran Premio de España. Un diseño donde el blanco es el gran protagonista y que supone un homenaje al diseño que utilizó Williams la última vez que la F1 corrió en Madrid. Entonces fue en el Circuito del Jarama, en 1981. Con tonos verdes y azul marino salpicando el blanco, la decoración está inspirada en el FW07C que conducían ese año Alan Jones y Carlos Reutemann y que se acabó proclamando campeón del mundo.

“Desde los ingenieros que desarrollaron el FW07C hasta los compañeros de equipo que preparan el FW48, el mismo espíritu de innovación, precisión y trabajo en equipo sigue dando forma a Williams”, apuntó la escudería de Silverstone en un comunicado sobre el livery que lucirá este fin en el estreno de Madring.