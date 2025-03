Luna Fluxá sigue en el programa júnior de Mercedes

Mercedes ha presentado a los doce pilotos que integran este año su programa Junior, con un 25% de cuota femenina y la presencia de la española Luna Fluxá, que mantiene por cuarta temporada su plaza en la cantera y a sus 14 años seguirá desarrollando su carrera en el karting.

En 2024 , Luna ganó la categoría Campeones del Futuro en OK-Senior en el Mundial, convirtiéndose en la primera mujer en ganar un campeonato internacional auspiciado por la FIA en esta disciplina desde 1966 y tuvo la oportunidad de compartir unos momentos muy especiales con Lewis Hamilton en el box de Mercedes.

La jovencísima piloto española comenzó a competir en 2017 y se unió al programa Junior de Mercedes en 2022. Hermana de los pilotos Lorenzo y Lucas Fluxá, Luna también destacó el pasado año en los Campeonatos de Europa y del Mundo, recibiendo el premio 'Rising Star' de la F1 Academy como estrella emergente y siendo elegida para formar parte de la famosa iniciativa de Iron Dames.

"Contar con el apoyo del Mercedes-AMG F1 Team Junior Programme ha tenido un gran impacto en mi carrera deportiva. Ha sido un gran viaje hasta ahora y estoy deseando continuar. Mis objetivos para este año son acabar entre los 10 primeros y ser constante. Estoy impaciente por empezar", asegura la piloto española.

Sin duda, tiene un espejo en los que mirarse: Kimi Antonelli, de 18 años, ha crecido en el programa de Mercedes y este año será piloto titular en la Fórmula 1: "El Programa Junior me ha ayudado mucho a desarrollarme, no sólo como piloto, sino también como persona. Estoy muy agradecido al equipo por la oportunidad y el apoyo, ya que sin ellos no creo que estuviera aquí, como piloto oficial de Mercedes en la F1. Es fantástico ver que el programa va viento en popa, y estoy deseando ayudar a los 12 pilotos en su carrera deportiva", asegura el joven piloto italiano.

Los doce elegidos por Mercedes para completar su cantera en 2025 van desde las categorías del karting hasta la Fórmula 3.

Son los siguientes:

Noah Strømsted (Dinamarca, 17 años) - F3 (Trident Racing)

Doriane Pin (Francia, 21 años) - F1 Academy y FRECA

Rashid Al Dhaheri (Emiratos Árabes Unidos, 16 años) - FRECA (Prema Racing)

Yuanpu Cui (China, 17 años) - GB3 Championship

Alex Powell (Jamaica y Estados Unidos, 17 años) - F4 Italiana y Euro 4

Ethan Jeff-Hall, Reino Unido, 16 años) - F4 Británica

Andy Consani (Francia, 15 años) - F4 Francesa

Luna Fluxá (España, 14 años) - Karting

Kenzo Craigie (Reino Unido, 14 años) - Karting

James Anagnostiadis (Australia, 14 años) - Karting

Julia Montlaur (Francia, 12 años) - Karting

Many Nuvolini (Italia, 11 años) - Karting