Luis García Abad, Director general del Gran Premio de España de Fórmula 1: "Estamos en tiempos"

La cuenta atrás para el Gran Premio de España de Fórmula 1 (del 11 al 13 de septiembre) sigue avanzando y la cita cada vez está más cerca. En apenas dos meses, MadRing abrirá sus puertas para acoger su primer Gran Premio de Fórmula 1 y todo estará listo para el gran momento, tal y como afirmó este miércoles el director general del Gran Premio de España de Fórmula 1, Luis García Abad.

García Abad habló del proceso durante una comparecencia en los Desayunos Deportivos de Europa Press, donde reconoció que el Gran Premio "suena como un unicornio". "La primera vez que hablé de esto con Stefano (Domenicali), me di cuenta que rozaba lo inesperado, no digo imposible", reveló el director, recordando que "las primeras veces que lo pusimos encima de la mesa nos miraron con cierto desdén, 'pobrecillos' decían".

"Poner en marcha un GP no es hacer un circuito, los mejores del mundo ya están construidos", apuntó García Abad quien tiene claro que montar una prueba del campeonato tiene "un componente de negocio que no podemos evitar, se trata de generar una experiencia para que a los clientes se lo pongamos lo más fácil posible".

Obras del Madring / Angel Perez Meca/Europa Press

El organizador aseguró que antes de llegar al punto actual valoraron "muchas posibilidades hasta llegar a Ifema", hasta que se tomó la decisión ya que este espacio reúne "algo que es imposible que reúnan los otros 23 Grandes Premios, una estructura que ya se había desarrollado a lo largo del tiempo y con profesionales para un evento como este". "Estaba cerca del metro, dentro de la ciudad y ya tenía baños", argumentó.

García Abad aseguró durante su turno que no hay ningún Gran Premio "que baje de los 1.800 millones de dólares de inversión", mientras que Madrid parte de "una infraestructura existente". Además, quiso poner en valor que todo se ha realizado en "tiempo récord y con unos costes récord desde el punto de vista del ahorro" y recordó que consiguieron cerrar un acuerdo con Ferrari para que realizara un 'filming day' en el circuito antes de su estreno. Una cita que tuvo lugar hace apenas unas semanas y que ha sido "crucial", ya que "queríamos ver que los coches pasaban por las curvas, que los tiempos eran adecuados...".

Hamilton, rodando con el Ferrari en el Madring / Scuderia Ferrari

"Está mejor que en los primeros Grandes Premios a los que he ido a trabajar", aseveró García Abad. "Se está cumpliendo el plan de montaje, con el equipo técnico más formado en montajes de circuitos del mundo. Estamos en tiempos", confirmó. En total, 10.723 se encuentran trabajando en las tareas, tal y como contó el director.

Una 'Monumental' icónica

Respecto al trazado, García Abad destacó la joya de la corona, la 'Monumental'. "Hicimos una trampa en el propio diseño, queríamos la curva más grande y con el peralte mayor que pudiésemos conseguir. He tenido que ir vistiéndolo de unicornio, y es la curva más grande del mundo y es fiera, no puede hacer a fondo porque para eso se diseñó", explicó.

"'La Monumental' existe porque el primer y único scalextric de mi vida tenía una curva peraltada enorme, siempre me han gustado esas curvas", reveló García Abad, que quería una curva "icónica". La curva 11 existe para perder velocidad al entrar en 'La Monumental', para que no se pudiese hacer a tope", apuntó al respecto.

Más allá de 'La Monumental', según comentó el director, Madring contará con muchos puntos de adelantamiento y que los pilotos tendrán que "echarle valor", porque hay muros.

"Traer la F1 a Madrid es un éxito de la ciudad de Madrid. A Madrid no la puede tener nadie, solo nosotros, y eso no se puede comparar con nada", aseguró, avalando sus palabras con la cifra de las 120.00 entradas vendidas hasta el momento. "En los medios decían que no llegaríamos, que era imposible, pero la mayoría de noticias venían de España, qué curioso. En esa incertidumbre metimos 98.000 gradas y conseguimos atraer a patrocinadores", argumentó, avanzando que habrá "400.000 personas en el fin de semana".