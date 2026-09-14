Luces y sombras en el Madring

Es jueves por la mañana y un veterano periodista baja lentamente, apoyado en la barandilla, del camión que acaba de transportar a la prensa por el circuito para completar la primera vuelta al circuito de todo el fin de semana.

El hombre ha estado un rato pasendo por los pabellones de Ifema que conforman el paddock, ha recorrido las 22 sinuosas curvas del trazado y tiene una primera opinión formada que traslada a uno de los responsables del circuito: “Cada vez viajo menos pero siempre me gusta venir cuando nace una carrera, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, es impresionante todo esto”.

Madring impone pero no es perfecto ni mucho menos. Y hay que diferenciar entre evento y carrera, que fue más bien floja. La prueba, con contrato por diez años con Fórmula 1, ha debutado con nota si uno pregunta a los más viejos del lugar, aquellos que llevan cientos de carreras a sus espaldas.

La opinión generalizada en el paddock es que, con sus fallos, el Gran Premio ha estado a años luz de otros caóticos estrenos en el calendario como Las Vegas o Miami. ¿Por qué han dado entonces Formula One Management y Liberty Media tantos años de contrato a una prueba recién llegada? Porque vieron el potencial de Ifema en este Miami europeo, para lo bueno y para lo malo.

No demasiados recintos pueden acoger a cerca de 25.000 personas en sus hospitality, ni montar una Fanzone masiva. Ahora, tal vez falte algo de esencia de carreras, esa que desprende Silverstone o Monza. Ese toque de artificialidad acompañará siempre a Madring y será complicado arrancarse esa etiqueta.

No es necesariamente peyorativo en esta nueva Fórmula 1, que se frota las manos con un evento como este. Es justo lo que desean y han terminado bastante satisfechos con el estreno, ha podido saber este medio.

Les encanta involucrar a toda la ciudad en activaciones de marca y eventos durante varios días. Una vez más, solo Madrid y Miami están al mismo nivel de número de agobiantes eventos previos al Gran Premio.

La semana arranca el lunes y los creadores de contenido se frotan las manos. Cierto es que en el recinto estadounidense se percibe mucha más exclusividad que en Madring.

Si en el paddock fue todo rodado al ser el más grande del calendario y contar con puestos de comida de todo tipo, en las gradas sí hubo alguna queja. Algún asiento tuvo la misma visibilidad de los coches que en la sala de prensa, desde donde ni se escuchan.

En el media centre parece que cambiará más adelante esta tendencia de alejar los periodistas de los monoplazas y en la grada se debería arreglar también por los precios que se pagan.

Siendo la experiencia general positiva, hubo alguna queja sobre las pocas fuentes disponibles y de confusión con las normas. Sorprendió, para bien, la logística en cuanto a accesos y tráfico. Los pocos que fueron en coche al circuito lo hicieron sin problemas y los metros también funcionaron de perlas.

El dolor de cabeza y asignatura pendiente del Gran Premio fue la carrera, una procesión casi al estilo Mónaco. Ni con las baterías se adelantaron y se confirmó que en La Monumental no se puede, nadie se atrevió a usar el boost en una pista tan sucia.

Por eso el año que viene se espera se modifique esa frenada, la de la 13, para poder tirar el coche. Falta hacer cambios en una pista vertiginosa para qualy que los pilotos aman a una vuelta. Esa adrenalina de ir pegados a los muros.

Los domingos, sin embargo, siesta. Cargarse la chicane de la cinco-seis y ampliando la veinte para poder adelantarse en la zona de polígonos son algunas posibilidades que hay sobre la mesa. Potencial hay para que Madring se convierta en una prueba única en el calendario.