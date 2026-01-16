Así luce el nuevo Red Bull de Verstappen

Red Bull ha presentado ya su nuevo monoplaza RB22 para la temporada 2026 de Fórmula 1, el coche con el que Max Verstappen y su nuevo compañero Isack Hadjar inician la nueva era en sociedad con Ford. Se trata solo de la decoración, no del bólido que echará a rodar el 26 de enero en los test de Barcelona y lo hará, ya con cámaras, en febrero en Barhein.

Red Bull y también el segundo equipo de la marca de bebidas energéticas, Visa RB Racing Bulls, han sido las dos primeras escuderías en abrir la tanda de presentaciones para la nueva temporada. El lugar elegido para empezar la aventura con Ford ha sido la sede de la marca del óvalo en Detroit.

Además del sorprendente cambio de colores, que rompe con el estilo austero de los últimos años, destaca el nuevo dorsal del coche de Max Verstappen que después de perder el Mundial ante Lando Norris ha tenido que despedirse del 1 y ha elegido el 3 en lugar de volver a su clásico 33. Se queda así con un número que estaba vacante y que era de Daniel Ricciardo.

Liam Lawson y Arvid Lindblad , que se estrenan como tandem en Racing Bulls, ya conocen el coche con el que correrán esta temporada 2026 de Fórmula 1.El mítico logo de la marca estadounidense Ford aparece bien visible en los laterales de la carrocería.

Lindblad, de 18 años, da el salto a la Fórmula 1 tras una progresión fulgurante en categorías de promoción y Lawson se queda en la escudería como hombre fuerte, después de ser el elegido en detrimento de Tsunoda.