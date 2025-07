Locura por McLaren y Norris en Gran Bretaña

Lando Norris conquistó una victoria muy valiosa la pasada semana en Austria y llega a la carrera de casa, el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, a solo quince puntos de su compañero Oscar Piastri, líder del Mundial después de once carreras. El duelo 'papaya' se teñirá de 'plata' en esta ocasión.

McLaren lucirá una decoración especial y sorprendente para su carrera de Silverstone. El equipo de Woking cambia radicalmente la decoración de sus MCL39 en un homenaje a su pasado glorioso en la F1.

La presentación se realizó por todo lo alto en Trafalgar Square. Allí, entre ambiente festivo y con los coches históricos como telón de fondo, McLaren desveló su nueva imagen inspirada en la iniciativa "Legacy at Speed", en colaboración con su patrocinador principal, Google Chrome.

El multitudinario evento convirtió a Norris en máximo protagonista ante su afición, que quiere verle ganar este domingo en una carrera que podría disparar su candidatura al título de Fórmula 1.

En el en el podcast F1 Beyond the Grid , Lando ha hablado de sus puntos fuertes y débiles ante la posibilidad de convertirse en el primer campeón británico de F1 después de Lewis Hamilton, que logróla última de sus siete coronas en 2020.

"La velocidad definitivamente no es un problema. Sigo creyendo que los domingos soy el tipo que mejor gestiona el ritmo y que mejor entiende los neumáticos. No siempre me hace ganar carreras, pero me da las mejores oportunidades", asegura, convencido.

Sin embargo, no es ningún secreto que le cuesta manejar la presión: "Todavía hay cosas en las que necesito mejorar, como lo que pasó en Canadá y en otros casos, como en Miami con Max. Pero no es porque no lo esté intentando", reconoce.

El accidente en Canadá, donde acabó en el muro al intentar adelantar a Piastri, le valió un cero y muchas críticas, aunque asumió su culpa y pasó página con un fin de semana perfecto en Austria. Norris suma tres victorias este año, por las cinco de Piastri, pero sus sábados le han condicionan demasiado, con errores en Bahrein, Arabia Saudí, Imola o Montreal que le obligaron a remontadas constantes.

"La clasificación no ha sido tan fuerte y por eso tengo que pelear más, hacer más adelantamientos… He cometido errores, sí, pero no es porque no dé el nivel que sé que puedo da. El coche ha sido más difícil de manejar este año, pero eso no es una excusa. La razón por la que no hago un trabajo tan bueno es porque no me he adaptado tan bien. Depende de mí mejorar eso con el equipo", asegura.

En McLaren de momento y aunque vistan de plata este fin de semana, se mantienen las famosas 'papaya' rules, libertad total para competir, aunque el pasado domingo en el Red Bull Ring las guardaron en un cajón y no dudaron en separar a sus piltotos en las paradas cuando saltaban chispas entre ellos en la pista.

"Somos muy conscientes de lo que tenemos que apretar para continuar en las primeras posiciones de campeonato”, dice Andrea Stella, jefe del equipo, que insiste en que "lo sucedido en Canadá nos unió más como equipo". No tiene una misión fácil para gestionar a sus dos pilotos, que tras el KO de Verstappen en Austria se han convertido prácticamente en los dos únicos aspirantes al título en 2025. En Silverstone la afición estará con Lando. Pero la batalla está servida.