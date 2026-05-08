Fórmula 1
Lobato revela de dónde viene el 'pique' con Alonso... que ya dura tres años
"Fue por una maniobra en Bakú 2023 (con Sainz). Él la interpreta de una forma y el resto, TODO EL MUNDO la interpreta de otra. Luego en Barcelona nos vimos y discutimos todavía más", cuenta el narrador de Fórmula 1 en DAZN, que también considera el proyecto de Aston Martin: "La mayor pifia de la historia"
Antonio Lobato ha explicado de donde viene el enfado de Fernando Alonso con él, ya que el asturiano no pierde ocasión para mandar ‘puyas’ al “plató”, en referencia al narrador de la F1 en DAZN.
La más reciente ocurrió en el GP de Miami, cuando negó que tuviera vibraciones y dijo que “interpretaron mal mis palabras por radio, porque en el plató no tienen toda la información”.
En el canal Youtube de Sénen Morán, Lobato admite que todo viene a raíz de una bronca que tuvo con Alonso durante el GP de Azerbaiyán 2023, en la primera temporada del bicampeón en Aston Martin.
"Viene de una maniobra en Bakú 2023. Él la interpreta de una forma y el resto, es decir, TODO EL MUNDO la interpretaba de otra. Luego en Barcelona nos vimos y discutimos todavía más. ¡Cabezón! Me dijo. ‘Tú si que eres cabezón’, le repliqué. No hubo más”, cuenta Lobato.
La maniobra a la que se refiere sucedió en la carrera sprint de Bakú, con Alonso y Sainz involucrados.
Por si fuera poco, el presentador asturiano también es crítico con las elecciones que han marcado la carrera de Alonso a la hora de elegir equipo. "Quizá Alonso es muy bueno en la pista pero muy malo decidiendo a dónde ir", suelta Lobato, que también considera que el proyecto de Aston Martin en 2026, con Adrian Newey y Honda “es Aston Martin, para mi, es LA MAYOR PIFIA de la HISTORIA de la Fórmula 1" .
Sobre Carlos Sainz, asegura que "La victoria de Carlos en el GP de Australia 2024, recién operado, es ÉPICA, y no se valoró en España. Si es Alonso el que lo llega a hacer o ganase la 33 este país se cae, y eso es injusto. Disfrutemos a los dos y no estemos con estas mierdas de rencillas", dice Lobato.
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