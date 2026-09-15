Antonio Lobato reconoce que dudó de Madring y ahora alucina: “Me he quedado ojiplático, completamente sorprendido”

El fin de semana en Madring ha generado comentarios de todo tipo. Mientras que en lo puramente deportivo ha habido críticas por parte de los aficionados y los pilotos, en el aspecto de organización y ocio el GP ha aprobado con nota. Precisamente, Antonio Lobato no ha ocultado su sorpresa después de conocer de primera mano el despliegue preparado para el evento.

El periodista, durante su intervención en 'El Partidazo' de COPE, destacó la magnitud del proyecto y lo situó como un paso adelante dentro de la nueva era que busca impulsar la competición. "Hay que pensar que este GP no es un GP más, no es un circuito nuevo que aparece de repente en el horizonte. Es algo colosal", comenzaba diciendo Lobato. "Es la versión 3.0 de la Fórmula 1, es lo que quiere la Fórmula 1".

El narrador de F1 puso como referencia dos de los grandes proyectos que han marcado la expansión de la F1 en los últimos años: Miami y Las Vegas. Todos ellos forman parte de lo que persigue la competición desde hace tiempo: llegar a más público en las grandes ciudades e ir más allá de lo puramente deportivo.

Lobato considera que Madring ha conseguido incluso superar las expectativas que generaron ambos Grandes Premios en su estreno. "Es parecido a Miami o Las Vegas. Pero es que ha salido mejor que Miami o Las Vegas en su primer año", afirmó.

Lobato reconoce que dudó de que llegaran a tiempo

Lobato también admitió que durante el proceso llegó a tener dudas sobre si el proyecto estaría completamente listo para recibir a la Fórmula 1. "Ha habido un esfuerzo titánico. Reconozco que yo dudé en algún momento de que llegaran", explicó. Sus dudas, eso sí, no estaban tanto relacionadas con la pista como con los últimos detalles del montaje. "Pensé incluso que sí, la pista iba a estar terminada, pero quizá lo que era el acabado fino, el maquillaje, no les iba a dar tiempo", desvelaba.

La realidad, según su valoración, le ha sorprendido por completo. "Me he quedado ojiplático, completamente sorprendido, porque es una pasada lo que he visto", confesó. "El nivel de detalle que han llegado a tener es espectacular", destacaba.

“Es todo en general”

Preguntado por aquello que diferencia a Madring del resto de circuitos del calendario, Lobato no señaló un único elemento. Para él, la clave está en el conjunto del proyecto y, especialmente, en la experiencia que se ha diseñado alrededor de la carrera. "Es todo en general, es el montaje, el espacio, es el despliegue que hay para el aficionado normal", explicaba.

En este sentido, destacó la presencia de "fan zones inmensas en distintos sitios" y también el tratamiento reservado a los invitados y espectadores VIP. Un despliegue que se ha realizado en tiempo récord y que el comunicador, así como muchos otros rostros reconocidos, destacan.