Antonio Lobato alerta sobre el problema de la Fórmula 1: "Después del accidente de Bearman, creo que el sentir general es unánime"

Antonio Lobato y su equipo de comentarista en DAZN están en el ojo del 'huracán' , muy criticados en redes sociales estos días, por quienes consideran que defienden claramente el nuevo reglamento que la Fórmula 1 ha implementado en 2026 y que tanto la mayoría de pilotos, como un amplio sector de aficionados han puesto en cuestión después de los tres primeros grandes premios en Australia, China y Japón.

Sin embargo, en lo que sí parece haber consenso entre Lobato y los detractores de la nueva F1 es en materia de seguridad. Y el duro accidente que sufrió Oliver Bearman en Suzuka ha puesto en evidencia que el riesgo ha aumentado en esta etapa de gestión de baterías.

"Me importa muy poco lo que digan los pilotos sobre si les gusta o no la nueva normativa. Son los aficionados los que deben decidir si les gusta o no y expresarlo, hacer ruído en redes sociales, porque allí los que más se escuchan suelen ser los más criticos", dice Lobato.

El periodista asturiano dirige su mensaje a "todos los seguidores" de la Fórmula 1, "los que se han enganchado hace dos meses o los que llevan 20 años viendo carreras".

"Lo que de verdad sí me importa es lo que tengan que decir los pilotos en cuanto a la seguridad de las carreras. Y después del accidente de Bearman creo que el sentir general es unánime y que con este nuevo reglamento, en algunos momentos, se generan situaciones de peligro", subraya.