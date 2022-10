La lluvia retrasa el tercer libre en Singapur

El coche de seguridad ha terminado su inspección de la pista, que continúa encharcada aunque ha dejado de llover hace unos minutos El pit lane se abrirá en breve y los pilotos se preparan para salir a rodar en el poco tiempo que les queda para pruebas

La fuerte tormenta que ha descargado en las últimas horas en Singapur y que parece estar despejando desde hace unos minutos, ha obligado a la FIA a retrasar el inicio de los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1. Y más aún viendo el riesgo que han corrido las pilotos de las W Series en la clasificación que se ha celebrado este sábado a primera hora de la tarde.

Belén García ha protagonizado un trompo escalofriante y que lo dice todo:

A spin in the rain for @belengarciaes, but she saves it and continues on. 💪#WSeriesSingapore 🇸🇬 #WSeries #SingaporeGP pic.twitter.com/NBS71Z9dL1