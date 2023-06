La lluvia frena a los equipos antes del pulso por la pole

El mejor tiempo ha sido, de nuevo, para Max Verstappen (1:13.664), secundado por Checo Pérez (1:13.914) . Carlos Sainz, cuarto detrás de Hamilton, ha marcado 1:14:240, seguido de Fernando Alonso con 1:14.264

La lluvia ha sido la gran protagonista de la tercera tanda de entrenamientos Libres del GP de España, ya que su aparición ha hecho que la sesión no tuviera, prácticamente, actividad después de que las previsiones indiquen que la calificación (16:00 horas) se hará en seco. El mejor tiempo ha sido, de nuevo, para Max Verstappen (1:13.664), secundado en esta ocasión por Checo Pérez (1:13.914).

Advertidos por el riesgo de lluvia algunos pilotos han salido rápido para hacer una tentativa de crono y el mejor registro de Verstappen ya era tres décimas más veloz del que consiguió en la jornada del viernes. Carlos Sainz, cuarto detrás de Hamilton, ha hecho 1:14:240, seguido de Fernando Alonso con un mejor registro de 1:14.264.

The drizzle has started to fall now 🌧☂️ #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/M3rNOWWyKv

La primera bandera roja del fin de semana ha llegado a los 15’ del arranque del entrenamiento, justo cuando ha empezado a caer gotas sobre el Circuit de Barcelona-Catalunya. Logan Sargeant ha perdido el control de su Williams tras pisar el piano interior y se ha salido en la última curva, impactando contra el muro a baja velocidad. Se ha parado la sesión para revisar las protecciones antes de que se reanudara.

Así ha sido la acción protagonizadda por Logan Sargeant (Williams). Los quipos han tardado en volver a la pista para no correr riesgos innecesarios.

🚩 RED FLAG 🚩



Sargeant into the barriers on the final corner. He radios that he is ok #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/d58YvCcfFX