Lluvia de críticas al Madring: "Todavía tengo que encontrar una curva en la que se pueda adelantar"

Han sido semanas de mucha expectación. La incorporación de un nuevo trazado a la Fórmula 1 siempre es objeto de especulación, de ganas de saber qué tipo de carreras puede ofrecer la pista en cuestión a los pilotos y aficionados a la competición. Y más teniendo en cuenta que la novedad era en casa. Madring se construyó en tiempo récord y, la realidad es que la organización fue un éxito rotundo. Pero pese a las grandes expectativas tras la clasificación del sábado, la carrera del domingo dejó críticas entre pilotos y aficionados en lo estrictamente deportivo.

Y es que la carrera que se vivió en suelo madrileño fue una más. Sin adelantamientos y con poca 'chicha', que dejó fríos a aficionados y que hubiese pasado desapercibida si no hubiese sido por la novedad. "Todavía tengo que encontrar una curva en la que pueda adelantar. Han hecho un buen trabajo con el asfalto, aunque en algunos puntos ya está un poco irregular para ser un circuito nuevo. Pero sinceramente, en las curvas, como he dicho antes, no se puede adelantar", decía Max Verstappen en la cita española.

La salida en Madring / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"En cuanto a las zonas de frenada, tienen que aprender que no es necesario girar el volante y a su vez frenar. Eso no permite ningún tipo de adelantamiento. El diseño del circuito podría mejorarse. Creo que las aportaciones de los pilotos sobre el diseño de los circuitos pueden ser de gran ayuda en el futuro, deberían escucharnos antes de construir", reivindicó Max. "Si me das el plano del circuito, yo me encargo de arreglarlo", sentenciaba el tetracampeón.

Por su parte, Fernando Alonso admitió haberse divertido por el calor de la afición. Pero ni el AMR26 ni las características del trazado ayudaron a que saliese satisfecho de la capital. "Tenemos que ver con la FIA qué se puede hacer. Algo en las curvas cinco y seis, pero existe la limitación porque vamos por debajo de una autopista y hay un puente. Así que será complicado. Pero están abiertos a escuchar nuestros comentarios. No sé si la carrera fue divertida, pero creo que no fue emocionante así que creo que hay un par de ajustes para pensar en las limitaciones en carrera", valoraba el asturiano.

Rosbeg señala a Carlos Sainz

Pero las críticas no solo llegaron por parte de los pilotos. Durante uno de los directos de la televisión alemana, Sky Sports, Nico Rosberg, expiloto de Fórmula 1, fue preguntado por el motivo por el que alguien diseñaría una pista en la que hay pocos puntos de adelantamiento. "Carlos Sainz era el embajador, así que si tenemos que criticar a alguien es a Carlos Sainz, que se pongan a trabajar para que el año que viene haya una oportunidad de adelantamiento", decía el expiloto de Mercedes, campeón del mundo en 2016.

También hubo criticas por parte de aficionados, uno de ellos el mismo Ministro de Transportes y Mobilidad Urbana, Oscar Puente. El diputado cito el tuit de Víctor Abad, comunicador especializado en Fórmula 1. "La diferencia entre el Circuit de Catalunya y el Madring es que el primero se construyó para competir y esto se ha montado para facturar. Enhorabuena a la organización por sacar esto hacia adelante, pero claro está que aquí lo deportivo es lo de menos. Carreras soporíferas", valoraba el joven.

Carreras soporíferas

Unas palabras que Puente quiso suscribir. "Sin entrar en polémicas políticas el Gran Premio en sí ha sido un auténtico truño, y ello debido principalmente a un diseño de circuito que hace imposible adelantar. Es un Mónaco 2 pero más rápido. Trenecito de coches de principio a fin y movimientos exclusivamente por estrategia", sentenciaba.

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Por delante, un año para que la organización de Madring estudie qué zonas puede mejorar o cambiar para hacer que los pilotos y aficionados puedan divertirse más. Al final, toda crítica no es más que una nueva oportunidad para mejorar.