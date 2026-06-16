¿Cuándo llegarán las mejoras de Aston Martin? Alonso y Stroll no se ponen de acuerdo

Aston Martin y sus pilotos, Fernando Alonso y Lance Stroll, llevan semanas advirtiendo a sus seguidores que no esperen milagros de momento. Saben que tienen el peor coche de la parrilla, que en Barcelona estuvo más de 1 de un segundo de Cadillac en clasificación y a casi 4 de los líderes. La consigna en el equipo esta clara: ‘Esto es lo que hay’, hasta que lleguen novedades. O mejor dicho, la versión ‘B’ del fallido AMR26.

La pregunta que se hacen todos ahora es ¿cuándo se materializarán las mejoras?. Y ni siquiera en este punto parece haber acuerdo. En Barcelona, después de un fin de semana desolador, saliendo último en parrilla y despidiéndose tras 40 vueltas en carrera por problemas de batería, Fernando Alonso puso fecha a la recuperación: “Para las cinco próximas carreras no tendremos mejoras en el coche, por lo que se nos atragantará un poco todo hasta entonces", dijo. Según sus cálculos, las actualizaciones llegarían tras el parón veraniego. Las cinco carreras que vienen son Austria, Silverstone, Spa, Hungría y Zandvoort. La sexta, el GP de Italia, del 4 al 6 de septiembre, vería ya el nuevo coche de Adrian Newey y Honda.

En Montmeló Mike Krack, jefe de operaciones de pista de Aston Martin, rechazó dar estimaciones de tiempo, aunque admitió que la decisión de Newey de no invertir más esfuerzo ni dinero en el actual AMR26 para volcarse en la nueva versión les estaba costando de asimilar: “Se nota en el ambiente, en el garaje, en los pilotos…Es una situación difícil”, dijo.

Stroll se anticipa

La millonaria inversión de Lawrence Stroll en la fábricade Silverstone, el túnel de viento de última generación, la contratación de personal y los mejores ingenieros de la F1 parecían ser una garantía de éxito. O al menos, nadie esperaba un fiasco de tales proporciones.

Su hijo Lance Stroll, al que le importan menos las formas o ser políticamente correcto, ya advirtió en los test de pretemporada que “lo único bueno del coche es la decoración”. Entonces, el canadiense avisó de la abismal diferencia , 3 o 4 segundos, con los rivales. Y ahora también ha sido el primero en anticipar cuando pueden llegar las evoluciones.

"Van a ser más fines de semana así”, apuntó en el Circuit: “Sólo queda ser pacientes y esperar... Spa, Budapest", explicaba Stroll tras su abandono en la vuelta 6 por una avería en la caja de cambios. Newey habló en Mónaco que "probablemente llegarán en Hungría", es decir del 24 al 26 de julio. Pero Lance adelanta a Bélgica (19 de julio), aunque también se refiere a la carrera de Budapest. Para Spa quedaa apenas un mes.

Claro que, como advierte Alonso, otra cosa será que las mejoras funcionen: "Las últimas veces no siempre lo hicieron", recuerda.