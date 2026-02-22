Así llegan los cuatro ‘grandes’ de la F1 al inicio del Mundial en Australia

Según se desprende de la pretemporada, los cuatro ‘grandes’ siguen arriba. Contrariamente a los que pensaban que el drástico cambio de reglamento de la Fórmula 1 en 2026 iba a variar también la jerarquía de los equipos, lo cierto es que el ‘shakedown’ de Barcelona y los seis días de test en Bahrein han confirmado que las cuatro escuderías punteras del año pasado siguen al frente. No parece que vaya a repetirse la fantasía de BrawnGP en 2009.

Mercedes

Antes incluso de salir a pista este invierno, Mercedes ya era favorita para ganar el Mundial 2026 y George Russell, el primero en todas las listas de las casas de apuestas. Y después de de las tres tandas de test, los de Brackley se mantienen en el puesto más alto, aunque no buscaron un tiempo de ‘relumbrón’ para cerrar la pretemporada como sí hizo Leclerc al montar el C4 en su vuelta rápida con Ferrari. Con todo, Kimi Antonelli acabó segundo en la tabla.

El equipo de Toto Wolff apenas ha tenido incidencias, salvó la que dejó a Antonelli en el box la última mañana cuando su W17 se quedó parado. Mercedes lidera en fiabilidad y kilómetros acumulados (1.214) y al ser el fabricante con más equipos cliente (McLaren, Williams y ahora Alpine), también manda en el capítulo de motoristas , con 4.133 km de rodaje entre Barcelona y Bahrein. Toda una garantía de fiablididad que se suma a un ritmo temible en tandas largas.

Ferrari

El SF-26 ha sido una de las gratas sorpresas de la pretemporada. El coche ha ‘nacido’ bien y además de ser un ‘misil’ en velocidad, sobre todo en las manos de Charles Leclerc, también se ha mostrado fiable y muy consistentes en simulaciones de carrera. Además, sin duda, han sido los que han presentado algunas de las innovaciones más llamativas, especialmente el ingenioso alerón trasero capaz de girar 180º en modo recta.

En Maranello llevan desde 2007 sin celebrar un título de pilotos y desde 2008 sin triunfar en constructores (aunque en 2024 se quedaron a solo 14 puntos de McLaren) y de ahí su enfoque prudente a pesar de los elogios de sus rivales en Bahrein. No sería la primera vez que empiezan dominando los test invernales y las primeras carreras para luego acabar perdidos en la carrera del desarrollo.

Red Bull

Los de Milton Keynes tienen al mejor piloto del mundo, aunque el dorsal 1 de campeón ya no luzca en el chasis de Max Verstappen, que se ha decantado por el 3 este año, tras ceder la corona a Lando Norris en 2025. Saben que si pretenden retenerle deben darle un coche que aunque no sea el más competitivo de la parrilla si al menos le permita desafiar a sus rivales. Si el RB22 funciona medianamente bien, el resto lo pondrá Max.

En los test, el monoplaza de Red Bull ha sido una de las revelaciones. Y es que no era fácil afrontar un cambio de reglamento tan significativo como el de esta temporada en la F1 estrenándose como fabricantes, con su propia unidad de potencia en colaboración con Ford.

El director técnico Pierre Wache reconoce que Red Bull acertó el camino a seguir en la gestión de la energía, anticipándose a sus rivales. Red Bull Powertrains ha arrancado como un proyecto convincente, con un propulsor que ha demostrado ser fiable y competitivo. Todo un logro para un recién llegado.

McLaren

Los actuales campeones son conscientes de que la nueva normativa va a igualar las cosas y el MCL40 ya no tendrá la ventaja de su predecesor. Con todo, el CEO de McLaren Zak Brown y el jefe del equipo Andrea Stella respiraron aliviados al término de los test en el circuito de Sakhir.

Pese a sufrir algún contratiempo por problemas de ‘juventud’ del nuevo monoplaza, lo cierto es que tanto el campeón Lando Norris como su compañero Oscar Piastri se marcharon a casa con la sensación de que podrán seguir en la pelea.

Con un total de 1.108 vueltas y casi 5.800 kilómetros acumulados, los de Woking arrancan el curso de forma sólida. Stella, destacó que el MCL40 ha cumplido con todos los objetivos de fiabilidad y tiene también velocidad y buen ritmo. Sin embargo, lanzó una advertencia sobre lo que viene: la gestión de la unidad de potencia y la energía será mucho más exigente para los pilotos y el éxito dependerá de lo rápido que se adapten unos y otros al nuevo a rumbo emprendido por la F1.