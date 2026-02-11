Llega el momento de la verdad: Bahréin, una prueba de fuego en plena pretemporada

Después de un largo invierno de trabajo en los garajes y de que todos los equipos se hayan presentado ya oficialmente, la temporada 2026 de la Fórmula 1 echa a andar a partir de este miércoles con unos test de pretemporada en Bahréin.

La del Circuito Internacional de Sakhir no será la primera toma de contacto con la pista, ya que en una temporada en la que se estrena el cambio de reglamentación, la FIA otorgó a las escuderías la oportunidad de realizar tres sesiones extra. El Circuit de Barcelona-Catalunya fue hace unos días el escenario de los primeros pasos de este incierto curso, aunque los test se realizaron a puerta cerrada y sin que prácticamente trascendieran tiempos de forma oficial. Una semana para empezar a ajustar piezas en la que estuvieron presentes todos los equipos de la parrilla a excepción de Williams, que se perdió la cita al no estar preparado el monoplaza.

Por tanto, para el equipo de Carlos Sainz, los test de Bahréin supondrán el estreno del nuevo coche, más allá de los pocos kilómetros que rodaron en el 'filming day' de Silverstone tras la presentación.

La FIA propuso en Barcelona cinco jornadas de test a puerta cerrada en la que cada equipo podía salir a pista durante tres días a su elección. De esas jornadas se desprendió que Mercedes parece el equipo a batir y que Ferrari, McLaren y Red Bull serán los principales rivales. Especialmente temible se presenta la escudería alemana, que parece haber encontrado una laguna en el reglamento capaz de sacarle mejor rendimiento a su unidad de potencia. Habrá que ver hasta qué punto su diferencia se traslada en décimas en pista.

Entre los más esperados en el Circuit estaba el primer Aston Martin de la era Newey. Fernando Alonso y Lance Stroll no comparecieron en la pista hasta el cuarto día, con solo dos jornadas de margen, pero la expectación fue máxima y las sensaciones más que buenas. En el trazado catalán, el Aston Martin tuvo que trabajar con una decoración negra, ya que aun no se había presentado de forma oficial, pero tras la puesta de largo de este lunes, el AMR26 podrá lucir ya su habitual verde.

Con el cambio de normativa que se estrena este 2026, se han duplicado de tres a seis días los test oficiales de temporada. El Circuito Internacional de Bahréin, un escenario habitual de las pruebas en los últimos años, acogerá las seis jornadas repartidas en dos sesiones de tres días en las que estarán ya presentes los 11 equipos que este año conformarán la parilla, con la llegada de Cadillac. Será el momento para ajustar el trabajo realizado este invierno y tomar las medidas a unos coche totalmente distintos, con nuevos chasis y cambios también en las unidades de potencia.

Los siguientes test oficiales serán también en Bahréin, del 18 al 20 de febrero, como última prueba de fuego antes de que arranque el Mundial 2026 con el Gran Premio de Australia entre el 6 y el 8 de marzo.