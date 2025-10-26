¡Lío en la salida y saltan chispas entre Hamilton y Verstappen!

La salida del Gran Premio de la Ciudad de México ha sido de todo menos aburrida. En el Autódromo Hermanos Rodríguez siempre pasa algo en las primeras curvas y esta vez el protagonista ha sido Max Verstappen, quien se las ha tenido también con Lewis Hamilton unas vueltas después.

El piloto neerlandés salía desde la quinta posición en México. Montó neumáticos medios para intentar sorprender a sus rivales y salió a atacar desde el principio. Encontró el hueco entre ambos Ferrari por el exterior, aunque al tetracampeón le faltó asfalto y se vio obligado a irse largo para no colisionar. Su excursión por la hierba terminó con el neerlandés en la tercera posición por delante de Leclerc, a quien tuvo que devolver la posición unas vueltas después.

Lewis Hamilton e Max Verstappen se matando na pista como nos velhos tempos

Os dois pilotos que ganharam os últimos 8 campeonatos ensinando como que faz uma rivalidade #F1naBand #MexicoGP pic.twitter.com/mXsCv5nxiB — Oliveira ˢᶠᶜ (@yuriolisfc) October 26, 2025

Una salida loca

No fue la única de Max durante la salida del GP de la Ciudad de México. Unas vueltas después, el neerlandés se las vería de nuevo con un viejo enemigo: Lewis Hamilton. En su intento de adelantar al piloto británico, Verstappen echó fuera a Lewis, aunque Max también terminó fuera y volvió a protagonizar una nueva excursión por la hierba. La acción terminó con una sanción de 10 segundos para el piloto de Ferrari, que no entendía la decisión de los comisarios por radio.

🚨 Así ha sido la salida desde la onboard de Fernando Alonso.



Ha perdido parte del alerón delantero por el toque con Ocon, y Carlos Sainz se ha ido por la escapatoria.#F1 #MexicoGP 🇲🇽 pic.twitter.com/wmORY6QZ8U — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) October 26, 2025

Tampoco tuvieron un inicio complicado Fernando Alonso o Carlos Sainz, quienes también fueron investigados por acortar la curva en la salida. El piloto de Williams, además, fue sancionado con 5 segundos por exceder el límite de velocidad en el pit-lane tras entrar a cambiar sus neumáticos. Un inicio de locura en México donde Lando Norris está aprovechando su ventaja para, por el momento, asaltar la primera posición del campeonato de pilotos en el Mundial.