Fórmula 2
Lindblad celebra su ascenso a la F1 con victoria al sprint en F2
Campos Racing ha logrado un gran doblete en Abu Dhabi, con victoria de Lindblad y podio del debutante Tsolov
Arvid Lindblad se despide este fin de semana de Campos Racing y de la F2 tras ser designado como piloto titular del Visa RB en Fórmula 1 la próxima temporada. Y para celebrarlo, el británico le ha regalado una victoria a su equipo en la primera carrera de Fórmula 2 en Abu Dhabi.
Lindblad, que partía desde la pole por parrilla invertida, ha impuesto su ley al final ante Joshua Duerksen, que le ha aguantado el pulso hasta la última vuelta.
Su compañero Nikola Tsolov, que sustituye a Pepe Martí en Campos Racing, ha logrado sobreponerse a su sanción en clasificación y terminar tercero en Yas Marina. Ayer terminó noveno, por delante de Lindblad, pero fue penalizado con tres posiciones para hoy y mañana.
Con el título ya sentenciado anticipadamente a favor de Leonardo Fornaroli, quedaba en juego el subcampeonato, que disputaban Richard Verschoor, Jak Crawford y Luke Browning.
Este último ha terminado en la cola tras una carrera muy difícil para él. Sin embargo, Crawford, reserva de Aston Martin, ya había tomado la delantera en clasificación, y ha podido finalizar sexto, tomando la delantera del trío, con 173 puntos, tres más que Verschoor.
- La tentación de Raphinha y un pacto verbal para salir del Barça
- ¿Traición de Schlotterbeck al Barça? El central priorizaría ir al Madrid
- Sorteo del Mundial 2026: grupos y rivales de España en la fase de grupos
- Sergi Altimira: 'Aún soy más culé que bético, pero este club te atrapa y aprendes a quererlo
- El Barça celebra la explosión de Héctor Fort
- Arteta atemoriza al Arsenal: 'Está bien, iré al Barça...
- No nos dejan comer, no nos dejan vivir como una familia': el drama de los bares de Cornellà tras el cierre por el atropello masivo
- Así quedan todos los grupos del Mundial 2026 de fútbol: rivales, enfrentamientos y posibles cruces