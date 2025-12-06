Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Lindblad celebra su ascenso a la F1 con victoria al sprint en F2

Campos Racing ha logrado un gran doblete en Abu Dhabi, con victoria de Lindblad y podio del debutante Tsolov

Lindblad celebra su victoria en Yas Marina

Lindblad celebra su victoria en Yas Marina / www.fiaformula2.com

SPORT.es

SPORT.es

Arvid Lindblad se despide este fin de semana de Campos Racing y de la F2 tras ser designado como piloto titular del Visa RB en Fórmula 1 la próxima temporada. Y para celebrarlo, el británico le ha regalado una victoria a su equipo en la primera carrera de Fórmula 2 en Abu Dhabi.

Lindblad, que partía desde la pole por parrilla invertida, ha impuesto su ley al final ante Joshua Duerksen, que le ha aguantado el pulso hasta la última vuelta.

Su compañero Nikola Tsolov, que sustituye a Pepe Martí en Campos Racing, ha logrado sobreponerse a su sanción en clasificación y terminar tercero en Yas Marina. Ayer terminó noveno, por delante de Lindblad, pero fue penalizado con tres posiciones para hoy y mañana.

Con el título ya sentenciado anticipadamente a favor de Leonardo Fornaroli, quedaba en juego el subcampeonato, que disputaban Richard Verschoor, Jak Crawford y Luke Browning.

Este último ha terminado en la cola tras una carrera muy difícil para él. Sin embargo, Crawford, reserva de Aston Martin, ya había tomado la delantera en clasificación, y ha podido finalizar sexto, tomando la delantera del trío, con 173 puntos, tres más que Verschoor.

