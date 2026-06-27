¿Por qué se libró Russell de sanción y conservó la pole?

George Russell saldrá desde la pole por cuarta vez esta temporada, aunque la que ha logrado este sábado en el Gran Premio de Austria ha estado en riesgo de ser anulada. De hecho, el piloto de Mercedes se ha librado de lo que habría sido una segura sanción de haber ocurrido bajo doble bandera amarilla.

Russell ha pasado por delante de una sola bandera amarilla en el panel luminoso al entrar en la curva 9, donde se había accidentado Max Verstappen y según su versión, ha aflojado al percatarse de la situación. "Levanté el pie al entrar en esa curva y perdí mucho tiempo", indicó el británico por radio.

Tras la clasificación, los comisarios han comparado los datos del Mercedes de Russell en su mejor tiempo anterior en el punto del incidente de Verstappen y se han convencido de que efectivamente el inglés había reducido la velocidad en esa zona. Eso ha bastado para se librara de una penalización, ya que en ese sector se ha mostrado una sola bandera amarilla.

Según contempla el artículo B1.8.4 del reglamento deportivo de la FIA, “cualquier piloto que atraviese un sector de control con bandera amarilla deberá reducir su velocidad y estar preparado para cambiar de dirección. Para que los comisarios consideren que dicho piloto ha cumplido estos requisitos, se espera que haya frenado antes y/o haya reducido la velocidad de forma apreciable en el sector de control correspondiente”.