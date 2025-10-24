En directo
F1
Libres del Gran Premio de México de F1, en directo, con Alonso y Sainz
Sigue en directo las sesiones del viernes del Gran Premio de México de Fórmula 1 que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez
La actividad en el el Autódromo Hermanos Rodríguez arranca este viernes con las dos sesiones de entrenamientos libres.
¡15 minutos para el final!
A falta de 15 minutos para el final, así está el Top 10:
- Leclerc
- Antonelli
- Hülkenberg
- Piastri
- Tsunoda
- Ocon
- Albon
- Hadjar
- Alonso
- Colapinto
Leclerc asume el liderato
El piloto de Ferrari solo ha conseguido liderar durante unos instantes al inicio de la sesión. A falta de 18 minutos para el final, Leclerc ha recuperado la primera posición. Por otro lado, acaba de aparecer una bandera amarilla por un error de Isack Hadjar, pero el piloto se ha reincorporado sin problemas a la pista.
Momento clave de la sesión
A falta de 20 minutos para ver la bandera a cuadros, la mayoría de los pilotos que se encuentran en la pista han empezado a probar el neumático blando para mejorar sus propios registros.
El desastroso récord de Hamilton
Lewis Hamilton se ha convertido esta temporada en el piloto de Ferrari con más carreras sin conseguir un podio. El piloto británico supera a Didier Pironi (1982).
¡El ecuador del FP1!
A falta de 30 minutos para el final de la sesión, así están los diez primeros clasificados:
- Piastri
- Hadjar
- Antonelli
- Tsunoda
- Ocon
- Bortoleto
- Hülkenberg
- Albon
- Colapinto
- Alonso
Las novedades en los coches
La mayoría de los monoplazas han actualizado las aperturas de los laterales para favorecer la refrigeración en este trazado. Los cambios pueden apreciarse en los coches de Kick Sauber y Racing Bulls.
Antonelli coge las riendas
Tras los primeros 20 minutos, Kimi Antonelli acaba de conseguir la primera posición. Hadjar y Tsunoda le acompañan en el Top3 de la primera sesión del GP de México. El rookie ha marcado el registro bajo la atenta mirada de su compañero de equipo. ¡Buenas sensaciones para Mercedes!
El futuro de Colapinto
La renovación de Franco Colapinto sigue en el aire, pero se espera que la renovación de su contrato pueda producirse este mismo fin de semana. El piloto argentino llegó al inicio del curso para sustituir a Jack Doohan y se espera que complete junto a Alpine toda la temporada de 2026.
¡Alonso 7º!
Tras los primeros minutos, Fernando Alonso ha conseguido escalar hasta la séptima posición.
¡45 minutos para el final!
Tras los primeros 15 minutos de sesión, así está el Top10 en el FP1:
- Hadjar
- Tsunoda
- Ocon
- Hülkenberg
- Antonelli
- Albon
- Linblad
- Leclerc
- Colapinto
- Piastri
