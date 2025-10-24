Libres del Gran Premio de México de F1, en directo, con Alonso y Sainz

Leclerc asume el liderato

El piloto de Ferrari solo ha conseguido liderar durante unos instantes al inicio de la sesión. A falta de 18 minutos para el final, Leclerc ha recuperado la primera posición. Por otro lado, acaba de aparecer una bandera amarilla por un error de Isack Hadjar, pero el piloto se ha reincorporado sin problemas a la pista.