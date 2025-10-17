En directo
F1
Libres del Gran Premio de Estados Unidos de F1, en directo
Sigue en directo las sesiones del viernes del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se disputa en el COTA
Xavier Zapater
La actividad en el Circuito de las Américas arranca este viernes con los libres y la clasificación de la carrera sprint.
EL MUNDIAL, CADA VEZ MÁS APRETADO
A pesar de que el Mundial de pilotos todavía parece una lucha de dos, Max Verstappen está cada vez más cerca. En los últimos Grandes Premios, el neerlandés ha reducido mucho la distancia de puntos con Piastri y Norris y, a falta de seis carreras, todo puede pasar.
Así está el top-3 del Mundial:
- Piastri - 336 puntos
- Norris - 314 puntos
- Verstappen - 273 puntos
LOS ÚNICOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DE ESTE GP
Recuerden que este fin de semana tenemos carrera al Sprint, por lo que solo viviremos esta única sesión de entrenamientos libres. Esta misma noche, tendrá lugar la 'qualy' de la Sprint, a las 23:30 hora peninsular española.
Así ha sido la llegada de los pilotos a este circuito de Austin, preparados para un viernes importante.
¡BIENVENID@S AL DIRECTO!
¡Buenas tardes! ¡La F1 aterriza en Estados Unidos! En apenas 30 minutos (19:30 horas), los pilotos saldrán a pista por primera vez este fin de semana en el circuito de las Américas. Los primeros y, al mismo tiempo, últimos entrenamientos libres de este GP en Austin.
¡Arrancamos!
