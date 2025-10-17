Libres del Gran Premio de Estados Unidos de F1, en directo

EL MUNDIAL, CADA VEZ MÁS APRETADO

A pesar de que el Mundial de pilotos todavía parece una lucha de dos, Max Verstappen está cada vez más cerca. En los últimos Grandes Premios, el neerlandés ha reducido mucho la distancia de puntos con Piastri y Norris y, a falta de seis carreras, todo puede pasar.

Así está el top-3 del Mundial: