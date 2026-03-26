Libres GP de Japón F1: a qué hora es y dónde ver por TV los entrenamientos con Alonso y Sainz

El GP de Japón abre sus puertas a la Fórmula 1 una temporada más. Este viernes, como es habitual, se disputan los entrenamientos libres en el circuito de Suzuka, donde los pilotos tendrán su primera toma de contacto con el trazado a la espera de encontrar prestaciones óptimas para el resto del fin de semana.

Japón es la tercera parada del calendario de F1 2026, que se tomará un descanso de un mes entero tras pasar por Suzuka. El conflicto en Oriente Medio ha obligado a cancelar las carreras en Bahréin y Arabia Saudí, así que es especialmente importante llegar con buenas sensaciones al parón para poder desarrollar el monoplaza durante estas semanas sin competición.

Fernando Alonso, con Aston Martin / ALEX PLAVEVSKI / EFE

A tierras niponas llega Mercedes como máximo y único favorito. La marca alemana, ganadora de los dos primeros Grandes Premios de la temporada, parece unos pasos por delante del resto gracias a su superior unidad de potencia que, a día de hoy, es inigualable. George Russell es el líder del Mundial, seguido a cuatro puntos de Kimi Antonelli. Fernando Alonso, con su Aston Martin, quiere dar un paso adelante en Japón tras un inicio tétrico con el monoplaza verde y Carlos Sainz, con Williams, debe también dar síntomas de mejora.

¿A qué hora son los libres del GP de Japón 2026?

Viernes 27 de marzo: Libres 1. 3:00 horas

Libres 2: 7:00 horas

Dónde ver la Fórmula 1 y el GP de Japón 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Japón y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. La plataforma volverá a tener los derechos de transmisión de la categoría, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como trío de comentaristas.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.