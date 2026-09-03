Libres del GP de Italia de F1: horario y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo con Fernando Alonso

El GP de Italia vuelve a abrir las puertas a la Fórmula 1 una temporada más. Monza, uno de los circuitos más icónicos calendario, será el epicentro de la acción desde este viernes, donde los pilotos dispondrán de dos sesiones de entrenamientos libres para trabajar en la puesta a punto antes de la clasificación del sábado.

La atención estará especialmente centrada en Fernando Alonso y Aston Martin. Después de conseguir el mejor resultado de la temporada en el anterior Gran Premio con una meritoria 9.ª posición para el asturiano, la escudería británica aterriza en Italia con la motivación de poder dar continuidad a estas buenas sensaciones.

A pesar de este buen momento, Monza no parece el trazado propicio para dar el golpe sobre la mesa. Las largas rectas del circuito suponen un escollo importante para un motor Honda que podría quedarse corto en este contexto. Tampoco apunta a ser el fin de semana de Carlos Sainz, que no espera novedades hasta Bakú.

Carlos Sainz, en el coche de Williams / Williams Racing

¿A qué hora son los entrenamientos libres del GP de Italia de F1 2026?

Viernes 4 de septiembre Libres 1: 12:30 horas

Libres 2: 16:00 horas

¿Dónde ver el GP de Italia de F1 2026 en directo, por TV y en Internet?

En España, el Gran Premio de Italia podrá seguirse en directo a través de DAZN F1, tanto desde la aplicación de DAZN como mediante los operadores que incluyen el canal dentro de sus paquetes, como Movistar Plus+.

En Argentina, la Fórmula 1 puede seguirse a través de Fox Sports, mientras que en países como Chile, Colombia y Perú la cobertura se ofrece mediante las señales de ESPN y la plataforma Disney+. En México, las retransmisiones están disponibles a través de las plataformas y señales de Televisa y mediante F1 TV. En Estados Unidos, Apple TV posee los derechos exclusivos de la competición desde la temporada 2026. F1 TV Pro continúa siendo una alternativa en aquellos territorios en los que el servicio está disponible.

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Desde SPORT podrás seguir todo lo que suceda durante el Gran Premio de Italia con las narraciones en directo de los entrenamientos, la clasificación y la carrera, además de las crónicas, el análisis y las reacciones de los protagonistas una vez finalizada cada sesión.