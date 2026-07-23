Libres del GP de Hungría de F1: horario y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo con Fernando Alonso

El GP de Hungría vuelve a abrir las puertas a la Fórmula 1 una temporada más. Hungaroring, uno de los circuitos más técnicos y exigentes del calendario, será el epicentro de la acción desde este viernes, donde los pilotos dispondrán de dos sesiones de entrenamientos libres para trabajar en la puesta a punto antes de la clasificación del sábado.

La atención estará especialmente centrada en Fernando Alonso y Aston Martin. La escudería británica llega por fin a Budapest con un coche prácticamente nuevo, cargado de modificaciones con las que pretende dar un paso adelante y dejar atrás los problemas de rendimiento mostrados en las últimas carreras.

Por ello, las sesiones del viernes serán fundamentales para comprobar si las novedades funcionan como esperaba el equipo. Alonso deberá recopilar datos, entender el comportamiento del renovado monoplaza y encontrar una configuración competitiva en un circuito que, por sus curvas lentas y medias, podría adaptarse mejor a las características del Aston Martin.

Fernando Alonso, preparado para el paso adelante de Aston Martin / Aston Martin F1

El rendimiento durante los entrenamientos libres ofrecerá las primeras pistas sobre el verdadero alcance de las mejoras. Para Alonso, el objetivo será confirmar que la evolución permite acercarse a los equipos de la zona media, luchar con mayores garantías por la Q3 y volver a situarse en la pelea por los puntos.

A qué hora son los entrenamientos libres del GP de Hungría de F1 2026

Viernes 24 de julio Libres 1: 13:30 horas

Libres 2: 17:00 horas

Dónde ver el GP de Hungría de F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Hungría podrá seguirse en directo a través de DAZN F1, tanto desde la aplicación de DAZN como mediante los operadores que incluyen el canal dentro de sus paquetes, como Movistar Plus+.

En Argentina, la Fórmula 1 puede seguirse a través de Fox Sports, mientras que en países como Chile, Colombia y Perú la cobertura se ofrece mediante las señales de ESPN y la plataforma Disney+. En México, las retransmisiones están disponibles a través de las plataformas y señales de Televisa y mediante F1 TV. En Estados Unidos, Apple TV posee los derechos exclusivos de la competición desde la temporada 2026. F1 TV Pro continúa siendo una alternativa en aquellos territorios en los que el servicio está disponible.

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