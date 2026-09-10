Libres del GP de España de F1: horario y dónde ver por TV y en directo la Fórmula 1 en Madring con Fernando Alonso

La Fórmula 1 aterriza en Madrid tras 45 años de espera con la disputa del GP de España. Madring, el circuito más novedoso del calendario, será el epicentro de la acción desde este viernes, donde los pilotos dispondrán de dos sesiones de entrenamientos libres para trabajar en la puesta a punto antes de la clasificación del sábado.

Un fin de semana más, la atención estará especialmente centrada en Fernando Alonso y Aston Martin. Después de un último Gran Premio complicado en el que una retirada le impidió dar continuidad a los puntos conseguidos en Países Bajos, el asturiano saldrá a escena en este novedoso circuito con la voluntad de revertir la mala dinámica que le ha acompañado a lo largo de la temporada. el mejor resultado de la temporada en el anterior Gran Premio con una meritoria 9.ª posición para el asturiano, la escudería británica aterriza en Italia con la motivación de poder dar continuidad a estas buenas sensaciones.

Pero el gran protagonista del fin de semana será el Madring y su estreno en el 'Gran Circo'. El circuito madrileño constará de 57 vueltas; 5,4 kilómetros y 22 curvas de todo tipo de modalidad, entre las que se incluye 'La Monumental', la curva más destacada del trazado. A lo largo del circuito hay varios puntos que pueden ser clave en el desarrollo de la carrera.

El circuitode 'Madring', acogerá el GP de España del 11 al 13 de septiembre. / -

¿A qué hora son los entrenamientos libres del GP de España de F1 2026?

Viernes 4 de septiembre Libres 1: 13:30 horas

Libres 2: 17:00 horas

¿Dónde ver el GP de España de F1 2026 en directo, por TV y en Internet?

En España, el Gran Premio de España podrá seguirse en directo a través de DAZN F1, tanto desde la aplicación de DAZN como mediante los operadores que incluyen el canal dentro de sus paquetes, como Movistar Plus+. Otra opción alternativa para ver todas las pruebas en abierto será BeMad, encargada de emitir los libres, y Telecinco, que retransmitirá la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

En Argentina, la Fórmula 1 puede seguirse a través de Fox Sports, mientras que en países como Chile, Colombia y Perú la cobertura se ofrece mediante las señales de ESPN y la plataforma Disney+. En México, las retransmisiones están disponibles a través de las plataformas y señales de Televisa y mediante F1 TV. En Estados Unidos, Apple TV posee los derechos exclusivos de la competición desde la temporada 2026. F1 TV Pro continúa siendo una alternativa en aquellos territorios en los que el servicio está disponible.

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Desde SPORT podrás seguir todo lo que suceda durante el Gran Premio de España con las narraciones en directo de los entrenamientos, la clasificación y la carrera, además de las crónicas, el análisis y las reacciones de los protagonistas una vez finalizada cada sesión.