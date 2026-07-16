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FÓRMULA 1

Libres del GP de Bélgica de F1: horario y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo con Fernando Alonso

A qué hora empiezan los libres del GP de Bélgica de Fórmula 1 en qué canal ver a Fernando Alonso y Carlos Sainz, en directo

Fernanod Alonso volverá a tener un fin de semana complicado en Spa-Francorchamps

Fernanod Alonso volverá a tener un fin de semana complicado en Spa-Francorchamps / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El GP de Bélgica vuelve a acoger la Fórmula 1 este fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps. En uno de los trazados más largos, rápidos e imprevisibles del calendario, los entrenamientos libres serán fundamentales para que los equipos encuentren las primeras referencias de cara a lo que se viene el resto del fin de semana.

La cita belga llega sin formato sprint, por lo que los pilotos dispondrán de tres sesiones de entrenamientos libres antes de la clasificación del sábado, dos durante el viernes. Spa combina largas rectas, curvas de alta velocidad y grandes cambios de desnivel, con zonas tan emblemáticas como Eau Rouge, Raidillon o Pouhon. Además, la posibilidad de lluvia suele añadir todavía más incertidumbre a un circuito en el que las condiciones pueden cambiar de un punto a otro de la pista.

Kimi Antonelli aterriza en Bélgica como líder del Mundial, aunque su ventaja se ha reducido después de un complicado GP de Gran Bretaña. El italiano encabeza la clasificación con 179 puntos, 25 más que su compañero George Russell y 32 por encima de Lewis Hamilton, que continúa acercándose con Ferrari. Charles Leclerc también llega reforzado tras imponerse en Silverstone y confirmar el crecimiento de la escudería italiana.

Kimi Antonelli, al volante del Mercedes W17

Kimi Antonelli, al volante del Mercedes W17 / Europa Press

Por su parte, Fernando Alonso y Carlos Sainz volverán a afrontar un fin de semana muy complicado en Béligca. El viernes será especialmente importante para comprobar el rendimiento de Aston Martin y Williams en un trazado que exige encontrar rendimiento en todos los sectores del circuito.

Horarios de los entrenamientos libres del GP de Bélgica de F1 2026

Viernes 17 de julio:

  • Libres 1 | 13:30 horas
  • Libres 2 | 17:00 horas

Dónde ver el GP de Bélgica F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Bélgica se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.

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