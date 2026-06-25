FÓRMULA 1
Libres del GP de Austria de F1: horario y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo con Fernando Alonso
A qué hora empiezan los libres del GP de Austria de Fórmula 1 en qué canal ver a Fernando Alonso y Carlos Sainz, en directo
El GP de Austria vuelve a acoger la Fórmula 1 este fin de semana en el Red Bull Ring. En un circuito donde el margen de error es tan pequeño, los entrenamientos libres del viernes pueden marcar buena parte del rumbo del fin de semana.
La cita austriaca llega sin formato sprint, por lo que los pilotos dispondrán de dos sesiones de entrenamientos libres para trabajar la puesta a punto antes de la clasificación del sábado. El trazado de Spielberg, corto, rápido y con mucho desnivel, suele ofrecer diferencias mínimas por vuelta y obliga a los equipos a afinar desde el primer minuto, factores clave en un Red Bull Ring que acostumbra a comprimir mucho la parrilla.
Kimi Antonelli aterriza en Austria como líder del Mundial y con Mercedes instalada en la pelea grande del campeonato. El italiano ha sido una de las grandes sensaciones de la temporada y llega a Spielberg con el objetivo de confirmar su momento en un escenario donde cualquier décima puede cambiarlo todo. También habrá máxima atención sobre Lewis Hamilton, cada vez más metido en la lucha por el título con Ferrari después de lograr la primera victoria con Il Cavallino Rampante en Barcelona.
Por su parte, Fernando Alonso afronta otro fin de semana poco esperanzador con Aston Martin. La jornada del viernes será clave para medir las opciones reales de meterse en la pelea por la Q2 y aspirar a algo más durante el sábado, al igual que un Carlos Sainz que tampoco espera mucho del GP de Austria.
Horarios de los entrenamientos libres del GP de Austria de F1 2026
Viernes 26 de junio:
- Libres 1 | 13:30 horas
- Libres 2 | 17:00 horas
Dónde ver el GP de Austria F1 2026 en directo, por TV y en Internet
En España, el Gran Premio de Austria se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de los operadores con derechos en cada país, como ESPN, FOX Sports o STAR Action, según el territorio. También está la opción de usar el servicio oficial F1 TV Pro en los países donde esté disponible.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.
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