Libres F1 del GP de Barcelona-Catalunya: horario y dónde ver gratis Fórmula 1 por TV, en directo con Alonso y Sainz

La Fórmula 1 está de vuelta en Barcelona para disputar una de las citas más emblemáticas del calendario. El Circuit de Barcelona-Catalunya vuelve a acoger a la categoría reina del automovilismo en un fin de semana muy especial, ya que será la última vez que Montmeló albergue su cita con la Fórmula 1 de forma consecutiva antes de entrar en el sistema de rotación previsto para las próximas temporadas.

La actividad en pista arranca este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, fundamentales para que los equipos encuentren la mejor puesta a punto en uno de los circuitos más completos y exigentes del campeonato. En un circuito que siempre es indicador del nivel real de los monoplazas, los primeros giros serán clave para acumular kilómetros y preparar tanto la clasificación como la carrera.

Fernando Alonso, en Montmeló / Agencias

La gran referencia en pista volverá a ser Kimi Antonelli. El joven piloto de Mercedes llega a Barcelona como sólido líder del Mundial después de encadenar cinco victorias consecutivas y consolidarse como la gran sensación de la temporada. Sin oposición a la vista, en parte por el mal momento que atraviesa su compañero George Russell, el italiano continúa ampliando diferencias respecto a sus perseguidores y aterriza en Montmeló como principal favorito para volver a subir a lo más alto del podio.

Sin embargo, el gran protagonista del fin de semana será Fernando Alonso. El asturiano afronta una de las carreras más especiales del año ante su afición y en un escenario que podría vivir una de sus últimas apariciones en Fórmula 1. Aston Martin continúa atravesando dificultades y sigue lejos de la zona media de la parrilla: este fin de semana no será distinto. Misma historia para Carlos Sainz, quien tampoco lo tendrá fácil para destacar con un Williams que sigue sin dar el salto esperado.

Horarios de los entrenamientos libres del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026

Viernes 12 de junio: Libres 1 | 13:30 horas

Libres 2 | 17:00 horas

Dónde ver el GP de Barcelona-Catalunya F1 2026 en directo, gratis por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya se podrá seguir en directo a través de DAZN, la plataforma que posee los derechos de retransmisión de la Fórmula 1. Además, este fin de semana también contará con emisión en abierto gracias a Mediaset, en BeMad con los libres y la clasificación y la carrera, en Telecinco. En Catalunya, 3Cat ofrecerá una cobertura especial de la prueba a través de TV3, Esport3 y su plataforma digital. Los entrenamientos libres del viernes podrán seguirse en directo por Esport3, mientras que los Libres 3, la clasificación del sábado y la carrera del domingo se emitirán por TV3.

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En Latinoamérica, la Fórmula 1 se podrá seguir principalmente a través de ESPN, mientras que en México estará disponible mediante TUDN, Sky Sports e Izzi. En Estados Unidos, la retransmisión oficial figura en Apple TV. También existe la opción de contratar F1 TV, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1 disponible en numerosos países.