Libres F1 Australia 2026, en directo: resúmen, resultados y posiciones de Alonso y Sainz en los Libres 2 del GP de Australia

Sigue en directo el estreno de Fernando Alonso y Carlos Sainz en la temporada 2026 de F1 con la disputa del Gran Premio de Australia.
HASTA MAÑANA
Despedimos este directo, gracias por acompañarnos y les recordamos que mañana volvemos a partir de las 06:00 h para vivir en directo la primera clasificación del GP de Australia, primera cita del Mundial 2026
MCLAREN AL FRENTE
El australiano Oscar Piastri lidera estos Libres 2 en casa por delante de los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell, con los Ferrari cerrando el ‘Top-5’.
FINAL DE LA SESIÓN
Termina la jornada en Melbourne, Sainz se despide en 17º puesto con Williams y peor aún es la situación de Fernando Alonso, que es 20º a más de 5 segundos de cabeza y solo más rápido que Stroll y Checo Pérez, que no ha podido completar ni una vuelta con el Cadillac. Aonso ha llegado a completar 17 vueltas y hará la simulación de salida en la recta de meta
NEWEY Y HONDA
Aston Martin es un drama. La desolación y la impotencia es tremenda en el equipo y según revela Lobato en DAZN,. Newey ha confirmado que cuando visitaron Honda y descubrieron el equipo asignado a F1 fue toda una sorpresa. La mayoría de los ingenieros senior que habían estado implicados en F1 en los años anteriores con Red Bull habían sido derivados a otros proyectos y el equipo de trabajo era nuevo en su mayoría
SALE CHECO... Y SE PARA
Checo Perez sale a la pista con el blando nuevo. El mexicano no había aparecido en esta segunda sesión, después de sufrir en la primera con Cadillac. Y nada más empezar vuelta su coche se para, `provocando un coche de seguridad virtual
SUSTO DE MAX
Verstappen ha protagonizado una salida de pista muy aparatosa, se ha ido a la hierba a gran velicidad y con daños en el coche, que probablemente despide anticipadamente la sesión
NORRIS, LEJOS
Lando Norris completa su primera vuelta con el neumático blando y se sitúa séptimo (1:20.794), aunque todavía a un segundo del tiempo de su compañero en McLaren, Oscar Piastri, que sigue encabezando la tabla provisional
ALONSO MEJORA LEVEMENTE
Alonso ha logrado rodar más rápido que Stroll, su mejor vuelta es de 1:24,9 y regresa a boxes tras completar 9 vueltas a Albert Park. Si sumamos las de los dos pilotos de Aston Martin, son 19 vueltas en total
RUSSELL, INVESRTIGADO
Se anota incidente de Russell por no seguir las instrucciones de Dirección de Carrera a la hora de realizar las simulaciones de salida en el Pit Exit. Ya es la segunda acción del británico bajo investigación esta tarde en Melbourne, después del toque con Lindblad
SAINZ, EN BOXES
Sainz está en boxes y sus mecánicos trabajan en su monoplaza. El madrileño está de momento a 2,3 segundos de los tiempos de cabeza con el Williams
