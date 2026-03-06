Libres F1 Australia 2026, en directo: resúmen, resultados y posiciones de Alonso y Sainz en los Libres 2 del GP de Australia

NEWEY Y HONDA

Aston Martin es un drama. La desolación y la impotencia es tremenda en el equipo y según revela Lobato en DAZN,. Newey ha confirmado que cuando visitaron Honda y descubrieron el equipo asignado a F1 fue toda una sorpresa. La mayoría de los ingenieros senior que habían estado implicados en F1 en los años anteriores con Red Bull habían sido derivados a otros proyectos y el equipo de trabajo era nuevo en su mayoría