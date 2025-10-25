En directo
F1
Libres 3 del Gran Premio de México de F1, en directo, con Alonso y Sainz
Sigue en directo la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México de Fórmula 1 que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez
La actividad en el el Autódromo Hermanos Rodríguez continúa este sábado con las tercera sesión de entrenamientos libres
La pelea por el título
El curso 2025 está en la recta final, todo apuntaba a que el título sería para Norris o Piastri, pero Max Verstappen sigue metido de lleno en la pelea. ¡Así está la general del campeonato!:
- Oscar Piastri - 346 puntos
- Lando Norris - 332 puntos
- Max Verstappen - 306 puntos
El primer día en el trazado
Los primeros entrenamientos libres empezaron con el dominio de Charles Leclerc. Además, la primera sesión estuvo marcada por la incorporación de nueve nuevos pilotos a la pista. Por otro lado, la segunda ronda del viernes fue dominada por Max Verstappen, quién no quiere descolgarse de la pelea por el título de esta temporada. En unos minutos descubriremos qué piloto manda en los siguientes entrenamientos. Tras esta sesión llegará la jornada de clasificación.
¡Últimos entrenamientos del fin de semana!
Buenas tardes, en apenas 30 minutos empezarán los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de México. Tras esta sesión se dará paso a la jornada de clasificación. ¿Preparados para la acción?
