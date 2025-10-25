Libres 3 del Gran Premio de México de F1, en directo, con Alonso y Sainz

El primer día en el trazado

Los primeros entrenamientos libres empezaron con el dominio de Charles Leclerc. Además, la primera sesión estuvo marcada por la incorporación de nueve nuevos pilotos a la pista. Por otro lado, la segunda ronda del viernes fue dominada por Max Verstappen, quién no quiere descolgarse de la pelea por el título de esta temporada. En unos minutos descubriremos qué piloto manda en los siguientes entrenamientos. Tras esta sesión llegará la jornada de clasificación.