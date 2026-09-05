Libres 3 GP de Italia de F1 2026, en directo: Sigue a Alonso y Sainz en Monza, hoy, en vivo

¡ FINAL !

Termina la tercera y última sesión de entrenamientos libres del GP de Italia. George Russell (Mercedes), que el viernes ya fue el más rápido, mantiene el mejor tiempo, con 1.22.219, por delante de un Ferrari, el de Lewis Hamilton y un Red Bull, el de Max Verstappen, todo un experto en 'cazar' rebufos. Sainz es 16º a 1.6 y Alonso, 19º a 2.7.

Se acaban los ensayos y lo siguiente ya será 'fuego real', esta tarde (16 horas) en clasificación. Les esperamos. Gracias por su confianza.