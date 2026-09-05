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FÓRMULA 1
Libres 3 GP de Italia de F1 2026, en directo: Sigue a Alonso y Sainz en Monza, hoy, en vivo
Te contamos al detalle y en directo lo que ocurra este sábado en la tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Italia de Fórmula 1 en el Autódromo de Monza
¡ FINAL !
Termina la tercera y última sesión de entrenamientos libres del GP de Italia. George Russell (Mercedes), que el viernes ya fue el más rápido, mantiene el mejor tiempo, con 1.22.219, por delante de un Ferrari, el de Lewis Hamilton y un Red Bull, el de Max Verstappen, todo un experto en 'cazar' rebufos. Sainz es 16º a 1.6 y Alonso, 19º a 2.7.
Se acaban los ensayos y lo siguiente ya será 'fuego real', esta tarde (16 horas) en clasificación. Les esperamos. Gracias por su confianza.
A rebufo
Russell baja a 1.22.219. Hamilton encuentra la rueda de Norris y sube ala segunda posición a 0.226. Verstappen, también a rebufo, es tercero a 0.350.
Lindblad se luce
El rookie Arvid Lindbland rueda cuarto y es el primero de los Red Bull, por delante de Verstappen
Hamilton aborta
Lewis Hamilton ha tenido problemas con el tráfico y ha abortado su primer intento de vuelta rápida con los blandos nuevos. Leclerc se sitúa tercero a más de dos décimas de Russell
Sainz progresa
Sainz, a rebufo de Albon en su vuelta, se sitúa15º, a 1.4. Alonso ha mejorado, pero sigue lejos de cabeza, penúltimo a 2,7
Manda Mercedes
Los dos Merceces de Russell y Antonelli comandan la sesión con blandos y un mejor tiempo de 1.22.463 para el británico, con el italiano a 2 décimas, Verstappen, a 3, es tercero por delante de los Ferrari, que aún no ha probado la goma nueva
Prueba de fuego
Los favoritos montan blandos nuevos y salen a pista para hacer una simulación de clasificación en vuelta rápida.
Top cinco provisional
El top cinco en Monza a falta de 20 minutos
G. Russell
Mercedes
1'22"687
K. Antonelli
Mercedes
1'23"032
+00"345
L. Hamilton
Ferrari
1'23"040
+00"353
M. Verstappen
Red Bull
1'23"100
+00"413
C. Leclerc
Ferrari
1'23"271
+00"584
Russell, arriba
Russell le quita el mejor tiempo a su compañero Antonelli y comanda la sesión con crono de 1:22.687, tres décimas mejor que el italiano
Russell, a pista
George Russell, que ayer fue el más rápido, ha sido el último piloto en salir pista.
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