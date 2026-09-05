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Libres 3 GP de Italia de F1 2026, en directo: Sigue a Alonso y Sainz en Monza, hoy, en vivo

Te contamos al detalle y en directo lo que ocurra este sábado en la tercera sesión de entrenamientos libres del GP de Italia de Fórmula 1 en el Autódromo de Monza

Fernando Alonso, en Monza

Fernando Alonso, en Monza / Aston Martin F1

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Laura López Albiac

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