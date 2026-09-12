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Libres 3 GP de España 2026 F1, en directo: Los últimos libres en el Madring, con Alonso y Sainz, hoy, en vivo

Te contamos en directo y al detalle los terceros y últimos entrenamientos libres del GP de España, en el nuevo circuito semi urbano del Madring

Fernando Alonso (Aston Martin), durante los entrenamientos libres en el Madring

Fernando Alonso (Aston Martin), durante los entrenamientos libres en el Madring / Europa Press

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Laura López Albiac

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