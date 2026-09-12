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FÓRMULA 1
Libres 3 GP de España 2026 F1, en directo: Los últimos libres en el Madring, con Alonso y Sainz, hoy, en vivo
Te contamos en directo y al detalle los terceros y últimos entrenamientos libres del GP de España, en el nuevo circuito semi urbano del Madring
Kimi, de récord
Antonelli ya es el más rápido en el nuevo Madring, con récord de 1.32.797, que deja a una décima y media a Leclerc
Norris mejora
El campeón se sitúa segundo a 70 milésimas de Russell y por delante de Antonelli. McLaren tiene velocidad en el Madring
Leclerc, arriba
Muchos pilotos mejorando sus tiempos, pero Leclerc se mantiene al frente con 1.32.963, casi tres décimas más rápido que Antonelli.Sainz es 17 y Alonso, 18º
Semáforos en verde
Se reanuda la sesión. Ultimos quince minutos de pruebas antes de la clasificación de esta tarde
Se para el crono
Se detiene el tiempo de la sesión para reparar las barreras airfence, según indica Dirección de Carrera. Quedarán 15:38 minutos para rodar cuando se reanuden estos terceros libres
Así ha sido el accidente de Hamilton
El piloto británico ha intentado continuar, pero Ferrari le ha pedido parar el coche, que está siendo retirado por la grúa
¡ Bandera Roja !
Accidente de Hamilton. Se ha ido largo en la curva 22, ha impactado contra el muro y ha dejado las barreras desplazadas. Reemprende la marcha con la rueda delantera encima del alerón y desde el box de Ferrari le piden que pare el coche.
1:33.332 para Charles Leclerc ahora mismo-. Mejor tiempo en lo que va de fin de semana.
Stroll, fuera de pista en la curva 20. Empieza a haber más sustos este sábado en el complejo trazado madrileño. Cabe destacar que aún se están aclimatando a él.
SAINZ SE VA LARGO
El madrileño salva el irse contra un muro en la frenada de la curva siete. ¡La que ha salvado el piloto local!
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