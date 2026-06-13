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Fórmula 1
Libres 3 de Fórmula 1, en directo: última hora del GP de Barcelona-Catalunya con Alonso y Sainz, F1 hoy en vivo
Sigue en directo los entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, que se disputa en el Circuit en Montmeló
Vemos llegar a Valteri Bottas por el paddock y el piloto está en perfecto estado. Nada que lamentar en cuanto a su estado físico, pero sí mala noticia para Cadillac antes de la 'qualy'.
¡Se reanuda la sesión! Prácticamente todos salen a pista a falta de 20 minutos y ahora el tiempo se les echa encima. ¡Compases finales de los Libres 3!
¡Accidente de Bottas y bandera roja! El finlandés se marcha largo en la curva y queda parado en la grava. Se encuentra en perfecto estado, pero los pilotos deberán volver a boxes un rato.
Salen los Mercedes y destrozan el crono. 1:16:258 para Russell que se pone primero; 1:16:500 para Antonelli, segundo. No están para tonerías las balas plateadas.
Fernando termina la vuelta antepenúltimo. Al menos no es penúltimo. En la parte de arriba Norris y Leclerc ocupan las dos primeras posiciones separados por 76 milésimas. Sesión lenta en Barcelona.
¡Sale Carlos Sainz y Fernando Alonso a pista! Ruge la grada con los dos pilotos españoles.
Aprovechamos que hay poca o nula actividad en pista. Os preguntamos: ¿será Alonso capaz de obrar el milagro y pasar a Q2 en Montmeló?
Nico Hülkenberg sale a pista a sumar kilómetros en pista. Como era de esperar, todos se lo están tomando con mucha calma.
Mucho calor ahora mismo en Barcelona. 31,9º de temperatura ambiente, 48,3º en pista. No hay previsión de lluvia y ni una nube en el horizonte. Si estáis en el Circuit o tenéis pensado ir, extremad las precauciones.
Salen a pista los dos Cadillac: Checo Pérez y Valteri Bottas. Primeros en rodar en estos libres 3.
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