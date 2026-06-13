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Libres 3 de Fórmula 1, en directo: última hora del GP de Barcelona-Catalunya con Alonso y Sainz, F1 hoy en vivo

Sigue en directo los entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, que se disputa en el Circuit en Montmeló

Fernando Alonso, en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Fernando Alonso, en el Circuit de Barcelona-Catalunya / Valentí Enrich

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Alguer Tulleuda Bonifacio

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