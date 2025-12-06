En directo
FÓRMULA 1
Libres 3 de Fórmula 1, en directo: GP de Abu Dhabi, en vivo hoy
Sigue en directo los terceros entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi que decidirá el Mundial de F1
David Raurell
Vive en SPORT las sesiones de entrenamiento del circuito de Yas Marina en directo.
39'
Carlos Sainz está rodando con neumático medio, mientras que Fernando Alonso lo hace con neumático duro.
Todo el mundo ya ha salido a pista excepto Max Verstappen, Antonelli y George Russell
44'
Lando Norris lidera los Libres 3 con un tiempo de 1:24.728; le siguen Hamilton (+0.431) y Stroll (0.574)
50'
Tras diez minutos de sesión tan solo conocemos los tiempos de Gasly (1:25.984) y Colapinto (1:26.591)
53'
Fernando Alonso ha salido a pista para dar una vuelta por el circuito. El piloto asturiano de Aston Martin ha probado el neumático duro
55'
Primeros minutos de sesión muy tranquilos en pista. La mayoría de los pilotos todavía no han salido de sus boxes
60'
Arrancan los Libres 3
Son las 11:30 horas en España y, por lo tanto, se da por iniciada la tercera sesión de entrenamientos libres
¡Cuenta atrás!
Tan solo quedan cinco minutos para que arranque la jornada de este sábado en el circuito de Abu Dhabi
Todo el mundo quiere hacerse con él
Las redes sociales oficiales de la Fórmula 1 ya presumen del trofeo de campeón del mundo que se entregara mañana mismo.
¿Qué escudería logrará conseguirlo: McLaren o Red Bull?
Las dos primeras sesiones de entrenamientos libres han estado marcadas por el dominio de Lando Norris (líder del mundial), aunque en la última de ellas ya vimos una mejor versión de Verstappen.
Todo apunta a que en esta jornada de sábado debemos ver una mejor actuación del piloto neerlandés, puesto que se acerca la hora clave del campeonato.
Piastri también debe mejorar después de las primeras tomas de contacto en Abu Dhabi
Repaso al calendario del fin de semana
Después de la disputa de los primeros entrenamientos libres durante la jornada de ayer, así queda el resto del planning del GP de Abu Dhabi:
Sábado 6 de diciembre: Libres 3 (11:30 h)
Sábado 6 de diciembre: Qualy (15:00 h)
Domingo 7 de diciembre: Carrera (14:00 h)
