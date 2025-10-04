En Directo
FÓRMILA 1
Libres 3 de Fórmula 1 en directo: GP de Singapur, en vivo hoy
La F1 vuelve este sábado con la tercera sesión de entrenamientos libres
Xavier Zapater
Vive en SPORT las sesiones de entrenamiento del circuito urbano de Singapur en directo.
¿DÍA GRANDE PARA ALONSO?
Dicho por el propio Fernando Alonso, ayer fue “el mejor viernes del año para él”. El circuito de Marina Bay, con menos rectas y mucha curva lenta, se adapta a las características del Aston Martin, y el piloto asturiano no salió del top-4 en las dos sesiones de entrenamientos libres (1º y 4º).
Alonso advirtió de que "el test de la verdad es en la 'qualy'", ¡pero el de hoy es un sábado muy ilusionante para el español!
LOS TIEMPOS DE LOS LIBRES 2
De nuevo, un McLaren estuvo al frente en la segunda sesión de libres de ayer. El líder del Mundial, Oscar Piastri, fue el más rápido sobre el trazado de Marina Bay. El segundo lugar lo ocupó un sorprendente Hadjar, mientras que el podio lo completó Verstappen.
A continuación, pueden consultar la tabla de tiempos de los Libres 2:
¡BUENOS DÍAS!
¡Bienvenid@s al directo! ¡Arrancamos con el día de ‘qualy’ en el GP de Singapur de F1! En apenas media hora (11:30 horas) dará comienzo la tercera sesión de entrenamientos libres en el circuito urbano de Marina Bay. Las escuderías deberán poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que se celebrará este mismo mediodía.
¡Empezamos!
