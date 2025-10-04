Libres 3 de Fórmula 1 en directo: GP de Singapur, en vivo hoy

¿DÍA GRANDE PARA ALONSO?

Dicho por el propio Fernando Alonso, ayer fue “el mejor viernes del año para él”. El circuito de Marina Bay, con menos rectas y mucha curva lenta, se adapta a las características del Aston Martin, y el piloto asturiano no salió del top-4 en las dos sesiones de entrenamientos libres (1º y 4º).

Alonso advirtió de que "el test de la verdad es en la 'qualy'", ¡pero el de hoy es un sábado muy ilusionante para el español!