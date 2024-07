Libres 3 de F1 en Hungaroring: GP de Hungría, en directo

No miren los tiempos de Aston Martin con los blandos. Alonso 14º PERO su intento con los blandos ha quedado arruinado por la bandera amarilla provocada por Lewis Hamilton. Con los neumáticos ya usados, Fernando lo intentó de nuevo y no pasó de la 14ª plaza. Son esperanzadoras sus vueltas con los medios. Han dado otro salto entendiendo las mejoras. Veremos a una vuelta en 'qualy' porque esta FP3 no nos saca de dudas.