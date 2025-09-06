En Directo
F1
Libres 3 y clasificación del GP de Italia de F1, en directo: resultados de Alonso y Sainz hoy en vivo
Sigue en directo las sesiones de entrenamientos libres y la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1
Xavier Zapater
Segunda jornada del Gran Premio de Italia de F1 que se se disputa en el circuito de Monza, con la pole en juego.
ALONSO, CON LAS EXPECTATIVAS BAJAS
Sin embargo, y como era previsible, Fernando Alonso no tuvo ayer las buenas sensaciones de Hungría y Zandvoort. El trazado de Monza no favorece al monoplaza de Aston Martin, que carece de velocidad punta, y el asturiano sabe que será difícil sacar un buen resultado de este GP.
Alonso aseguró tras la segunda sesión de libres que "necesitan encontrar más velocidad” y que, además, “se sintió poco competitivo en las tandas largas”.
¿HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR CARLOS SAINZ?
Carlos Sainz tiene motivos para creer que puede hacer un buen papel en este GP de Italia. El madrileño tuvo grandes sensaciones este viernes sobre el trazado de Monza y terminó en tercer lugar en las dos sesiones de entrenamientos libres. El piloto de Williams se postula como una de las alternativas a los McLaren en la lucha por la 'pole'.
¡Día ilusionante para Sainz!
GASLY, RENOVADO CON ALPINE
Esta mañana hemos amanecido con la noticia de que Pierre Gasly ha renovado con Alpine. El piloto francés ha extendido su contrato con la escudería hasta 2028. Se reafirma así como el líder del proyecto. Todavía queda conocer el segundo piloto y si ese puesto lo ocupará Franco Colapinto.
LOS TIEMPOS DE LOS LIBRES 2
Lando Norris fue el más rápido en los segundos entrenamientos libres de ayer. El equipo McLaren volvió a estar en cabeza de la sesión, pero durante el día pudimos ver que tanto los Ferrari como Carlos Sainz parecen estar más cerca de los coches 'papaya' en este Gran Premio.
Estos fueron todos los tiempos de los Libres 2:
¡BIENVENID@S AL DIRECTO!
¡Es sábado de clasificación en el GP de Italia de F1! Apenas 30 minutos nos separan del inicio de la tercera y última sesión de entrenamientos libres (12:30 horas) en el histórico circuito de Monza. El último ensayo antes de la ‘qualy’ que tendrá lugar esta tarde y que definirá la parrilla de salida para mañana.
¡Empezamos!
- Flick tenía razón con Pedri
- Gavi apunta a baja para el Valencia
- Maldini desvela la diferencia entre el Barça y el Real Madrid: 'Es muy superior
- El tenis tiene un problema con Sinner
- La adjudicación de la obra del Camp Nou ha sido un fracaso
- LaLiga da luz verde al Barça con el Johan Cruyff
- Incógnita total Christensen
- Aleix Garrido, revelación en Segunda con el Barça sin opción sobre él