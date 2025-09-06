Libres 3 y clasificación del GP de Italia de F1, en directo: resultados de Alonso y Sainz hoy en vivo

ALONSO, CON LAS EXPECTATIVAS BAJAS

Sin embargo, y como era previsible, Fernando Alonso no tuvo ayer las buenas sensaciones de Hungría y Zandvoort. El trazado de Monza no favorece al monoplaza de Aston Martin, que carece de velocidad punta, y el asturiano sabe que será difícil sacar un buen resultado de este GP.

Alonso aseguró tras la segunda sesión de libres que "necesitan encontrar más velocidad” y que, además, “se sintió poco competitivo en las tandas largas”.