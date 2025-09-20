Libres 3 y clasificación del GP de Azerbaiyán de F1: resultados de Alonso y Sainz hoy en vivo

FP3 | 32:35

Hamilton le arrebata el primer puesto a Leclerc. 1:42.988 para el británico, también con el neumático blando. Los Ferrari siguen demostrando lo que vimos ayer: son serios candidatos en este GP de Azerbaiyán.

Los de Maranello ocupan ahora las dos primeras posiciones, por delante de Verstappen.