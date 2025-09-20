En directo SPORT
Libres 3 y clasificación del GP de Azerbaiyán de F1: resultados de Alonso y Sainz hoy en vivo
Sigue en directo la 'Qualy' del Gran Premio de Azerbaiyán que se disputa en el circuito urbano de Bakú
Xavier Zapater
Sigue los últimos libres y la clasificación de Gran Premio de Azerbaiyán.
FP3 | 32:35
Hamilton le arrebata el primer puesto a Leclerc. 1:42.988 para el británico, también con el neumático blando. Los Ferrari siguen demostrando lo que vimos ayer: son serios candidatos en este GP de Azerbaiyán.
Los de Maranello ocupan ahora las dos primeras posiciones, por delante de Verstappen.
FP3 | 35:02
¡Leclerc en cabeza! El de Ferrari ha mejorado el tiempo de Norris en más de un segundo y se ha colocado primero. Recuerden que al piloto monegasco siempre se le ha dado muy bien este circuito...¡Ha logrado las cuatro últimas 'poles' aquí!
FP3 | 38:48
Fernando Alonso cierra su primera vuelta con el neumático blando para colocarse sexto. Por detrás de Piastri, que ya ha caído varias posiciones. La pista está empezando a mejorar, los pilotos se están adaptando al viento y todo el mundo está mejorando sus tiempos.
Sin embargo, vemos mucha precaución en pista. Los muros de las calles de Bakú están muy cerca y nadie quiere dañar el monoplaza antes de la clasificación.
FP3 | 40:58
¡Primero Piastri! El líder del mundial cierra la vuelta en 1:44.817. Seguimos lejos de los tiempos de ayer, pero el de McLaren ya está en cabeza de la sesión, por delante de Hulkenberg.
Pero atención porque ahora empiezan vuelta los Ferrari. Vamos a empezar a ver muchos cambios en la tabla de tiempos.
FP3 | 44:32
Se pone segundo Norris con la goma blanda. El de McLaren no ha mejorado el tiempo de Bearman y se ha quedado a menos de una décima.
¡Empiezan a salir más pilotos! Ya tenemos a Fernando Alonso y a Carlos Sainz sobre el asfalto de Bakú.
FP3 | 47:38
¡La primera referencia de tiempo! Oliver Bearman cierra vuelta y para el crono en 1:47.333. Lo ha hecho con el neumático duro y ha comentado por radio las dificultades de pilotar en estas condiciones de viento. Se le ha visto con mucho subviraje.
En el momento en que sale Lando Norris a pista.
FP3 | 50:04
Hay bandera amarilla en pista. Oliver Bearman se ha ido largo en una fenada y ha tenido que dar marcha atrás. El piloto de Haas es, en estos momentos, el único coche sobre el asfato, después de que Lawson se haya metido en el box. Ha arrancado muy tranquila esta sesión.
FP3 | 52:45
Ahora sí, sale el primero a pista. Se trata de Liam Lawson, con el neumático duro y ya ha avisado a su equipo de que "hay viento por la derecha". Como hemos comentado, el viento va a tener una gran presencia en esta sesión.
FP3 | 54:00
Todavía no vemos coches sobre el asfalto de las calles de Bakú. Los equipos siguen con las últimas preparaciones y no hay ningún piloto rodando.
¡ARRAAANCAAAN LOS LIBRES 3!
¡SEMÁFORO VERDE! ¡Comienzan los terceros entrenamientos libres! Las escuderías tienen una hora por delante para poner a punto sus coches de cara a la 'qualy' de esta misma tarde.
