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Fórmula 1
Libres 3 y Clasificación Fórmula 1 Austria 2026, en directo: Alonso y Sainz en el Red Bull Ring, hoy, en vivo
Sigue en directo los Libres 3 y la batalla por la pole en la clasificación del Gran Premio de Austria, que se disputa en el circuito Red Bull Ring.
Isaac Fandos
Alonso y Sainz, atrás
Carlos Sainz (18º) y Fernando Alonso (19º) tuvieron un viernes muy difícil en el Red Bull Ring. El circuito de Spielberg deja al descubierto con máxima crudeza las carencias del Williams y el Aston Martin, así que salvo sorpresa, ambos se preparan para sufrir el resto del fin de semana
El futuro de Max
Red Bull echa el resto con las mejoras este fin de semana para intentar convencer a Max Verstappen de que siga en el equipo. El futuro del neerlandés está en el aire y su manager Raymond Vermeulen ya ha advertido que quiere un coche competitivo. En Austria circulan rumores que le sitúan en McLaren o Mercedes en 2027.
¿Podrá Ferrari?
Ferrari ya ha introducido la mejora de su unidad de potencia permitida por el ADUO y este fin de semana espera que eso se traduzca en un salto cualitativo para atrapar a Mercedes, aunque por el momento las flechas de plata siguen a otro nivel según lo visto el viernes
Arrancamos
Buenos días. Última sesión de pruebas en Austria antes de la disputa de la octava clasificación de la temporada 2026. El líder del Mundial Kimi Antonelli dominó las dos tandas libres del viernes, secundado por los McLaren y con Ferrari y Red Bull algo más lejos. ¿Cambiará hoy la foto?. Se lo contaremos en directo.
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