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F1
Libres 2 Fórmula 1 del GP de Hungría, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo
Sigue en directo la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 que se disputa en Hungaroring
Xavier Zapater
FP2 | 13:17
Es sorprendente lo lejos que están los Mercedes de los Ferrari. George Russell es 5º, a casi un segundo del mejor tiempo de Hamilton.
Antonelli, por su parte, es 13º y le hemos visto cometer varios errores en lo que va de sesión.
FP2 | 15:25
Verstappen advierte por radio que una pieza del monoplaza que tenía delante ha impactado en su alerón delantero. El equipo Red Bull, sin embargo, le confirma que no ha sufrido daños.
FP2 | 16:20
Venía mejorando Fernando Alonso, en su sexta vuelta con el mismo neumático, pero ha abortado en el último sector. Se mete en el box el de Aston Martin.
FP2 | 18:10
Alonso mejora su tiempo, pero solo puede ser 18º. El asturiano está a 2,8" del mejor crono de la sesión.
Sainz, por su parte, es 16º.
FP2 | 19:50
Hamilton no puede con Leclerc. Asciende hasta la segunda plaza, pero se ha quedado a 37 milésimas del tiempo de su compañero.
Ocupan las dos primeras posiciones, justo por delante de Norris y Verstappen.
FP2 | 20:14
¡Se pone primero Leclerc! 1:18.877 para el monegasco, que ha batido el tiempo de Lando Norris. Pero atención porque viene rápido también su compañero en Ferrari, Lewis Hamilton.
FP2 | 21:35
Comienza vuelta ahora Charles Leclerc. La primera con neumáticos blandos. Veremos si puede colocarse en los más alto de la tabla de tiempos.
FP2 | 24:16
Por cierto, no lo hemos comentado hasta ahora, pero Lance Stroll no ha podido rodar todavía en estos Libres 2. Y no lo va a hacer en el tiempo que resta. La escudería británica está trabajando para arreglar la avería sufrida en la primera sesión de entrenamientos libres.
FP2 | 25:24
¡Bandera verde! ¡Se reanudan los Libres 2 en el Hungaroring! Entramos, además, en la parte decisiva de la sesión. Llega el momento de ver los tiempos con los neumáticos blandos.
FP2 | 26:37
La FIA anuncia que la sesión se reanudará a las 17:34 hora local. Es decir, en apenas un minuto. Hay mucha cola ya en el pitlane. Los pilotos tienen prisa por volver a salir a pista.
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