Libres 1 del GP de Países Bajos de F1: resultado, resumen y tiempos de Fernando Alonso y Carlos Sainz

F1 LIBRES 1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS

Una situación muy rara en los garajes de Williams: ambos pilotos llevaban la cámara de color negra y no se podían diferenciar los pilotos. No se podía saber quién era Carlos y quién era Albon. Minutos después ha llegado un director de la FIA con las pegatinas amarillas y se las ha puesto al coche de Carlos.