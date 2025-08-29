En Directo
Fórmula 1
Libres 1 del GP de Países Bajos de F1: resultado, resumen y tiempos de Fernando Alonso y Carlos Sainz
Sigue en directo los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 en Zandvoort
Albert Miranda
Última hora en directo de los Libres 1 del GP de Países Bajos de Fórmula 1 2025. Los pilotos del 'Gran Circo' completarán el primer fin de semana de carreras tras el parón estival.
F1 LIBRES 1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
¡NORRIS SE PONE PRIMERO CON LOS BLANDOOOS! Consigue un 1.10,278, bajando más de un segundo y medio respecto con los neumáticos medios. Tiempazo del piloto inglés.
F1 LIBRES 1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
¡Empieza el festival de los blandos! Simulación de la clasificación en este momento.
F1 LIBRES 1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
¡Bajamos del 1.12! Lo consigue Verstappen con el neumático medio. Exactamente consigue un 1.11.986. Casi décima y media de diferencia con Russell, el cual es el segundo clasificado. Recordemos que Max corre en casa y tendrá muchas ganas de hacer un buen fin de semana.
F1 LIBRES 1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
Carlos se va fuera de pista. El viento está dando mucho juego en el circuito. Hay que tenerlo mucho en cuenta porque su presencia es muy fuerte a lo largo del asfalto.
F1 LIBRES 1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
Se va la bandera roja y los pilotos vuelven a pista. Antes de la pequeña parada, Verstappen estaba primero, segundo Carlos, tercero Albon y cuarto Alonso. Estamos a punto de bajar del 1.12. El piloto holandés ha hecho un tiempo de 1.12.101.
F1 LIBRES 1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
Una situación muy rara en los garajes de Williams: ambos pilotos llevaban la cámara de color negra y no se podían diferenciar los pilotos. No se podía saber quién era Carlos y quién era Albon. Minutos después ha llegado un director de la FIA con las pegatinas amarillas y se las ha puesto al coche de Carlos.
F1 LIBRES 1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
¡BANDERA ROJA! ¡BANDERA ROJA EN EL CIRCUITO! ¡ANTONELLI SE HA CCHOCADO CONTRA LAS PROTECCIONES! Se ha ido largo entre la curva 9 y 10 y se ha quedado en la grava. Pues Antonelli no saldrá más en estos libres 1. Todavía faltan 46 minutos para que termine la sesión.
F1 LIBRES 1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
¡Otra bandera amarilla en el circuito! Tsunoda fuera de pista con los neumáticos duros.
F1 LIBRES 1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
¡Bandera amarillaa! Trompo de Hamilton en una curva sencilla a derechas. Tiene todos los neumáticos planos. La bloqueada ha sido muy importante.
F1 LIBRES 1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
¡ALONSO SE PONE PRIMERO! Consigue hacer un 1.12.577 y se distancia con el segundo por una décima. En segundo lugar no es uno cualquiera, era el McLaren de Piastri.
