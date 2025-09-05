Libres 1 del GP de Italia de F1, en directo: resultados de Alonso y Sainz hoy en vivo

En Directo
El circuito de Monza alza el telón del Gran Premio de Italia de F1 con las primeras sesiones de entrenamientos libres.
¡SAINZ SEGUNDO!
Lo bueno se hace esperar. O eso habrá pensado Carlos Sainz al cruzar la línea de meta tan solo +0'132 segundos de Verstappen en su segunda vuelta con tiempo. El madrileño sigue subiendo posiciones con su juego duro de neumáticos justo en el momento en el que las escuderías empiezan a preparar los blandos para simular la clasificación del sábado. En breves veremos si se rompe o no el crono de Monza.
SAINZ Y ALONSO MARCAN MEJORES TIEMPOS
Fernando Alonso vuelve a mejorar su tiempo y se pone quinto a +0'441 segundos de Max Verstappen. A su vez, Carlos Sainz completa su primera vuelta con tiempo en su Williams superando al asturiano colocándose cuarto a +0'416 segundos del holandés con un compuesto de neumáticos duro. Parece que ahora mismo este juego es el que mejor va en Monza, dado que varios pilotos logran escalar posiciones a los que lleban compuestos medios.
MAX VERSTAPPEN MEJORA EL CRONO
El holandés marca una nueva vuelta rápida al recorrer Monza en 1:21'166, mejorando el tiempo de Albon. Por detrás, Fernando Alonso escala hasta la sexta posición a +0'647 segundos del Red Bull. Mientras, Carlos Sainz es el único piloto que aún no ha marcado tiempo de vuelta.
HOMENAJE A NIKI LAUDA
Qué bonito el Ferrari de Lewis Hamilton en su debut en Monza con la escudería italiana. El coche se ha tuneado en honor al primer título conseguido por Niki Lauda con el equipo, en el año 1975, dado que ya han transcurrido 50 años desde ese hito. Charles Leclerc luce igual con su monoplaza... veremos si a alguno de los dos se le pega la suerte del austríaco en este Gran Premio.
MEJORA EL TRAZADO EN CADA VUELTA
Verstappen, Norris y Albon mejoran el tiempo de Leclerc. Cada vuelta demuestra ser mejor que la anterior para la mayoría de los pilotos, y el tailandés Alex Albon registra el mejor tiempo del momento: 1:21'479.
EMPIEZA LIDERANDO LECLERC
Charles Leclerc ha registrado el primer mejor tiempo de los primeros libres con un tiempo de 1:22'021, a poco más de 0'200 segundos por delante del Ferrari de Lewis Hamilton. Ambos pilotos han optado por salir con un neumático medio en estas primeras vueltas, en las que ya hemos visto la primera salida del fin de semana. Una excursión por la gravilla protagonizada por Nico Hulkenberg y su Sauber.
¡SALEN LOS PRIMEROS A PISTA!
Gran Premio número 76 de Italia en el circuito de Monza, donde ya se ha corrido en hasta 75 ediciones. Una cita histórica en la que varios pilotos quieren unirse a su historia levantando un trofeo desde lo más alto del podium.
Pese a las nubes que rodean el trazado, se prevé una mañana soleada para esta sesión de Libres 1 que acaba de arrancar. ¡Vamos a ver las primeras vueltas del fin de semana!
¡CINCO MINUTOS PARA QUE ARRANQUE EL GP DE ITALIA!
Calientan motores en los boxes de Monza. Apenas cinco minutos quedan para que los primeros monoplazas salgan a la trazada del circuito italiano a probar las primeras estrategias del equipo y a marcar los primeros cronos de un gran fin de semana de Fórmula 1. Un Gran Premio que llega caliente desde antes de su inicio... ¡qué ganas de que empiece!
EL RETO DE LEWIS Y FERRARI
Monza es el circuito de los Ferrari, su casa. Pero pocos pilotos han logrado subirse a lo más alto del podio en el año de su debut. Lewis Hamilton, que saldrá cinco puestos por detrás del tiempo que registre el sábado, sueña con unirse a un club en el que solo constan cuatro expilotos de la escudería italiana y su actual compañero de equipo: Charles Leclerc (2019), Fernando Alonso (2010), Michael Schumacher (1996), Jody Scheckter (1979) y Clay Regazzoni (1970). Un reto que se convirtió en motivación para el británico al enterarse de la sanción que le impuso la FIA, pero que parece aún más complicado de alcanzar que las opciones reales que tendría si hubiera salido desde la pole position.
OPTIMISMO EN ASTON MARTIN
Fernando Alonso no confía en encontrar la mejor versión del Aston Martin en Monza. Sin embargo, el asturiano admite que el AMR25 ha progresado mucho tras las últimas mejoras incorporadas por la escudería británica, y que su máquina ya no es la misma que al inicio de temporada. Eso sí, como siempre, Alonso prefiere mostrarse cauto y señala que esas mejoras también estuvieron durante el Gran Premio de Spa-Francorchamps, y que tampoco fueron tan rápidos como esperaban...
